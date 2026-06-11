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Policía canadiense abatido por sospechoso vinculado a ataque a consulado de EEUU

TORONTO (AP) — Un policía de Toronto fue abatido el jueves por un sospechoso vinculado a la investigación de un ataque contra el consulado estadounidense en esa ciudad , informó la policía.

Un sospechoso está detenido en un hospital mientras los agentes buscaban a un segundo sospechoso, indicó el jefe de policía de Toronto, Myron Demkiw, en conferencia de prensa.

En marzo, dos personas salieron de un SUV Honda RV blanco alrededor de las 4:30 a.m. y efectuaron múltiples disparos contra el consulado antes de huir. El exterior del edificio quedó dañado pero no hubo heridos.

El asalto se produjo tras el aumento de las tensiones por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, y se produjo después de ataques a tiros contra dos sinagogas del área de Toronto el fin de semana anterior.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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