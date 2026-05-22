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Policía británica busca testigos en pesquisa por posibles delitos del expríncipe Andrés

LONDRES (AP) — La policía británica pidió testigos el viernes en su investigación sobre posibles delitos cometidos por el expríncipe Andrés, incluida conducta sexual inapropiada.

La Policía del Valle del Támesis también indicó que había estado en contacto con los abogados de una mujer que alega que fue llevada a un lugar en Windsor en 2010 con fines sexuales.

“Si ella desea denunciar esto ante la policía, se tomará en serio y se manejará con cuidado, sensibilidad y respeto por su privacidad”, indicó la policía en un comunicado.

El abogado de Florida Brad Edwards declaró a la BBC en enero que representaba a una mujer que mantuvo un encuentro sexual con el expríncipe, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, en su casa de Windsor, después de haber sido víctima de trata por parte del fallecido y desacreditado delincuente sexual Jeffrey Epstein en 2010.

Andrew ha negado reiteradamente haber cometido irregularidades en relación con las acusaciones que se le imputan.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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