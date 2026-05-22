Policía británica busca testigos en pesquisa por posibles delitos del expríncipe Andrés

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La Policía del Valle del Támesis también indicó que había estado en contacto con los abogados de una mujer que alega que fue llevada a un lugar en Windsor en 2010 con fines sexuales.

“Si ella desea denunciar esto ante la policía, se tomará en serio y se manejará con cuidado, sensibilidad y respeto por su privacidad”, indicó la policía en un comunicado.

El abogado de Florida Brad Edwards declaró a la BBC en enero que representaba a una mujer que mantuvo un encuentro sexual con el expríncipe, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, en su casa de Windsor, después de haber sido víctima de trata por parte del fallecido y desacreditado delincuente sexual Jeffrey Epstein en 2010.

Andrew ha negado reiteradamente haber cometido irregularidades en relación con las acusaciones que se le imputan.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP