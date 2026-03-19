Policía de Bolivia detiene a presunto grupo de seguridad de uruguayo Marset

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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo a la televisora Unitel que el posible responsable de la banda de Marset es un exintegrante del ejército colombiano. Agregó que según la investigación preliminar la banda tenía planeado "hacer actos de violencia en la ciudad de Santa Cruz” como reacción a la captura de Marset.

El uruguayo, de 34 años, está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas. En su contra pesan diversos cargos por lo que es requerido por la justicia de Bolivia, Uruguay, Brasil, la agencia antidrogas estadounidense DEA, Europol e Interpol, además de Paraguay.

Según la policía boliviana, Marset vivía en casas de lujo en la región de Santa Cruz, tenía 10 cédulas de identidad y usaba máscaras con las que burlaba a las autoridades. Además poseía 16 aeronaves. Oviedo indicó que habría contado con protección de anteriores gobiernos de izquierda en Bolivia.

Fue detenido la semana pasada en Santa Cruz mientras dormía junto con una familiar y otros cinco extranjeros, que fueron enviados a prisión preventivamente. Se encontraba prófugo desde 2023, cuando logró escapar de una operación de las autoridades bolivianas.

En su contra pesan acusaciones de diversos delitos como crimen organizado, falsificación de documentos y lavado de dinero, aunque la más grave se refiere al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022 cuando vacacionaba en una playa del Caribe colombiano.

FUENTE: AP