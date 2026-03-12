americateve

Policía atiende reporte de tiroteo en sinagoga del área de Detroit

WEST BLOOMFIELD, Michigan, EE.UU. (AP) — El personal de seguridad de una sinagoga cerca de Detroit se enfrentó a tiros con al menos una persona el jueves, informó un agente policial.

WDIV-TV reporta que un camión se estrelló contra la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield Township, Michigan.

El jefe de policía del condado Oakland, Mike Bouchard, indicó que todavía no hay nadie bajo arresto. Se podía ver humo saliendo en grandes bocanadas del techo de la sinagoga. Imágenes del lugar muestran decenas de vehículos policiales rodeando el edificio.

El director del FBI, Kash Patel, señaló que agentes están en el lugar de una “aparente embestida con vehículo y una situación de tiroteo en curso” en la sinagoga.

La policía del condado Oakland informó que las autoridades están despejando el edificio. Cerca de una docena de padres corrieron para recoger a sus hijos de un centro de aprendizaje para la primera infancia dentro del edificio después de recibir la aprobación de la policía. El distrito escolar de West Bloomfield entró en confinamiento.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, emitió un comunicado en el que dijo que estaba siguiendo los acontecimientos.

“Esto es desgarrador”, expresó la gobernadora. “La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz”.

Temple Israel se describe como la sinagoga reformista más grande del país, con 12.000 miembros, según su sitio web. Cuenta con un centro de educación para la primera infancia y ofrece programas educativos para familias y adultos.

El sitio web indica que la sinagoga está “apasionada por ayudar a las comunidades judías de todo el mundo” y que su misión es “crear una comunidad a través del prisma del judaísmo reformista”.

La Federación Judía de Detroit aconsejó a todas las organizaciones judías de la zona “activar el protocolo de cierre — que no entre ni salga nadie de su edificio”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

