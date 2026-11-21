La Ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva confirmó los arrestos de los individuos —ocurridos en distintos puntos de la ciudad—, aunque no reveló las identidades. También recordó que son cinco los capturados, ya que días atrás fue detenida la esposa del italiano, Betina Erika Kopcke.

“En el celular que dejó Bertulazzi se encontraron elementos que indicarían que Kopcke colaboró con la fuga”, afirmó Monteoliva en referencia a fotos del portón por donde escapó Bertulazzi y de las cuerdas que habría utilizado para huir.

El italiano de 74 años se hallaba en arresto domiciliario en Buenos Aires luego que la Corte Suprema de Justicia argentina aprobó su extradición en 2025 para cumplir en su país natal una condena de 27 años de prisión.

El 10 de noviembre, Bertulazzi utilizó sogas y un arnés para bajar desde el quinto piso del edificio donde residía hasta la terraza del segundo piso de una casa vecina, informó a The Associated Press una persona con acceso a la investigación que no quiso ser identificada porque no está habilitada para hablar públicamente del caso.

Desde allí, explicó, descendió a la terraza de un primer piso y terminó saliendo a un terreno baldío desde donde trepó a un portón y se lanzó hacia la calle, como se observa en un video que se hizo público y se viralizó en redes sociales.

Las autoridades no detectaron la fuga de Bertulazzi de inmediato debido a que manipuló su tobillera electrónica. Según la fuente que brindó a la AP la información, el italiano colocó el dispositivo de rastreo dentro de un artefacto que contenía una manta térmica para mantener su temperatura, junto con grasa o sebo animal. De esta forma habría intentado simular la presión y la temperatura de la piel humana.

El Ministerio de Seguridad de Argentina informó en un comunicado que durante el cumplimiento de la prisión domiciliaria Bertulazzi “logró vulnerar el sistema de monitoreo electrónico” y que la justicia investiga las circunstancias de la fuga, sin dar más detalles. Acotó que está coordinando los recursos y las tareas de investigación para dar con su paradero.

El gobierno argentino ofreció una recompensa de 20 millones de pesos (unos 12.000 dólares) para quien aporte datos sobre el paradero del exmiembro de las Brigadas Rojas, una organización de extrema izquierda responsable de una ola de secuestros y asesinatos en Italia durante las décadas de 1970 y 1980.

FUENTE: AP