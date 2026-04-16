Pochettino y EEUU se cruzan Australia, Paraguay y Turquía en el Grupo D del Mundial

ARCHIVO - Mauricio Pochettino, el técnico de Estados Unidos, charla con el volante Diego Luna (10) durante la final de la Copa Oro contra México, el 6 de julio de 2025, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) AP

Contratado hace dos años tras la eliminación en la primera ronda de la Copa América, Mauricio Pochettino tomó las riendas de una selección que no convence por sus evidentes fisuras defensivas.

Pero el estratega argentino le ha indicado a sus jugadores son capaces de ganar el título en casa.

“¿Por qué no nosotros?”, dijo Pochettino. “Tenemos que creer de verdad que podemos estar ahí. Tenemos que soñar”.

Australia, Paraguay y Turquía serán los equipos que pondrán a prueba a los coanfitriones en el Grupo D.

Y los estadounidenses tienen referencias recientes de los tres rivales por haber disputado amistosos contra ellos el año pasado. Perdieron 2-1 ante Turquía en junio. Vencieron a Australia y Paraguay por sendos 2-1 en octubre y noviembre, respectivamente.

Los partidos del grupo se disputarán en cuatro localidades en la costa oeste: Vancouver en Canadá; Seattle; Santa Clara al sur de San Francisco; e Inglewood, cercana a Los Ángeles.

Estados Unidos

Los estadounidenses carecen de un arquero de garantías, algo que no se veía desde la década de 1980. Chris Richards es el único defensor central que juega en una liga europea de primer nivel, en el Crystal Palace de al Liga Premier.

Christian Pulisic (AC Milan), la máxima figura estadounidense, llegó a abril sumida en una sequía goleadora, sin perforar las redes con la selección desde 2024.

El mediocampista Tyler Adams (Bournemouth) y el lateral derecho Sergiño Dest (PSV Eindhoven), veteranos del equipo de 2022 que perdió ante Holanda en los octavos de final, llegan precedidos por lesiones.

Ningún equipo de Estados Unidos ha llegado a las semifinales desde el primer Mundial, el de Uruguay en 1930. No avanzan a los cuartos de final desde el equipo de 2002, liderado por Landon Donovan.

Debutarán ante Australia para luego medirse contra Paraguay y Turquía.

Turquía

Los turcos alcanzaron las semifinales del Mundial de 2002 y de la Eurocopa de 2008, pero se perdieron cinco mundiales consecutivos antes de clasificarse este año al vencer a Kosovo en un repechaje. Será apenas la tercera participación mundialista de la selección turca, cuyo primera participación fue en 1954.

Las figuras son el capitán Hakan Çalhanoğlu (Inter de Milán), el volante ofensivo Arda Güler (Real Madrid y el extremo Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), autor del tanto de la victoria ante Kosovo.

El entrenador Vincenzo Montella, otrora delantero de la Roma, asumió en lugar de Stefan Kuntz en septiembre de 2023 y condujo al equipo a los cuartos de final de la Euro 2024.

Turquía necesitó ganar partidos de repechaje contra Rumania y Kosovo para acceder al Mundial. No enfrenta a Australia desde 2004 y se midió con Paraguay una sola vez, en 1995.

Paraguay

La Albirroja obtuvo la sexto y última plaza directa de Sudamérica con un empate 0-0 ante Ecuador, y regresa al Mundial por primera vez desde 2010.

Paraguay disputará su noveno Mundial. Su mejor actuación fueron los cuartos de final de 2010, instancia en la que perdió 1-0 ante el eventual campeón España al encajar un gol de David Villa a los 83 minutos.

El argentino Gustavo Alfaro, quien dirigió a Ecuador en Qatar 2022, asumió como técnico en reemplazo de Daniel Garnero tras una nefasta Copa América 2024 en la que perdieron sus tres encuentros.

Paraguay se blinda en la solidez defensiva y orden táctico que caracterizan a los equipos de Alfaro.

A sus 32 años, el defensor central Gustavo Gómez (Palmeiras) es el caudillo del plantel y pieza fundamental en el juego aéreo.

Hay talento en el sector ofensivo, liderado por los veteranos Miguel Almirón (Atlanta United) y Antonio Sanabria (Cremonese). Julio Enciso (Estrasburgo) y Diego Gómez (Brighton), dos volantes que no pasan de los 23 años, han aportado una inyección de juventud. También hay un par de juveniles que apenas se están abriendo paso en la Liga Premier: el lateral izquierdo Diego León (Manchester United) y el extremo Enso González (Wolverhampton).

Australia

Tras cuatro eliminaciones consecutivas en la fase de grupos, Australia venció a Túnez y Dinamarca en el torneo de 2022 y luego fueron eliminados por la eventual campeona Argentina, que ganó 2-1 en el duelo de octavos de final.

El arquero y capitán Matthew Ryan (Levante) se encamina a disputar su cuarto Mundial.

Tony Popovic, un ex defensor de la selección, reemplazó a Graham Arnold como entrenador en septiembre de 2024, después de una derrota en casa ante Bahréin y el empate contra Indonesia en las eliminatorias. Arnold, que estaba en su segundo ciclo como técnico de los Socceroos, fue contratado para dirigir a Irak en mayo de 2025.

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FUENTE: AP