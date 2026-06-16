Pochettino inculcó mentalidad fuerte para el Mundial: "No nos dejamos joder"

El técnico de Estados Unidos Mauricio Pochettino durante una rueda de prensa previo al partido contra Paraguay en el Mundia, el jueves 11 de junio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Andre Penner) AP

El mediocampista Sebastian Berhalter atribuye el mérito de esta tenacidad al entrenador argentino Mauricio Pochettino , quien se hizo cargo de un equipo que venía de fracasos tras fracasos en el escenario internacional y le imprimió una mentalidad más fuerte, basada en unas cuantas convicciones fundamentales.

“Creo que eso es algo que (Pochettino) realmente inculcó", añadió. "Aunque es argentino, tiene esa mentalidad de: 'miren, esto es lo que hacemos, esto es lo que somos y de esto se trata Estados Unidos’. Así que creo que él, ya sabes, incluso desde una perspectiva externa, nos mostró a los estadounidenses de qué estamos hechos. Nos metió eso de verdad en la cabeza, y creo que eso es algo que nos ha ayudado en este último ciclo”.

Esa mentalidad se forjó en parte el octubre pasado, cuando Estados Unidos se enfrentó a Australia en lo que terminó siendo una áspera victoria por 2-1 en un amistoso disputado en Colorado. Pochettino arremetió contra su equipo en el descanso, instando a los jugadores a hacerse respetar después de que los australianos repartieran entradas fuertes. El mediocampista estadounidense Christian Pulisic se retiró lesionado.

“Al ver ese partido del año pasado, se notaba que estaban listos para ello. Estaban repartiendo patadas, y creo que esa es una de las razones por las que Mauricio tuvo esa reprimenda en el descanso y dijo: ‘Estos tipos no pueden patearnos a su antojo’. Creo que tenía razón”, dijo Berhalter, cuyo padre, Gregg, dirigió al equipo de Estados Unidos antes de Pochettino.

Los jugadores escucharon las súplicas de su entrenador y respondieron con una mayor intensidad física en un partido que terminó con un total combinado de 19 faltas y dos tarjetas amarillas.

Desde entonces, los estadounidenses en gran medida han mantenido esa línea, jugando con una confianza y una determinación que se hicieron evidentes de principio a fin de su victoria por 4-1 sobre Paraguay el viernes pasado en Inglewood, California. Aunque no han encadenado una racha de triunfos impresionantes desde que Pochettino asumió, las mejoras del equipo en temperamento y táctica han sido evidentes, y el Mundial podría ser el lugar donde todo florezca.

“Ese partido en Colorado fue divertido. Esa experiencia fue divertida. Fue agresivo", recordó el extremo Tim Weah con una sonrisa. "Creo que a partir de ese partido hemos cambiado mucho. También nos hemos vuelto un poco más agresivos”.

El físico de Pulisic vuelve a ser una preocupación para los estadounidenses después de que se viera obligado a entrenar por su cuenta por segunda sesión consecutiva el martes debido a la lesión en la pantorrilla que lo limitó a la primera mitad contra Paraguay. El equipo tiene al volante ofensivo como “día a día” para el partido del viernes en Seattle.

Incluso si Pulisic vuelve a estar limitado, los estadounidenses creen que pueden volver a medirse de tú a tú con Australia. Berhalter podría desempeñar un papel importante después de que debutara en el Mundial al reemplazar a Pulisic para la segunda mitad contra Paraguay.

“Va a ser un partido físico, pero un partido divertido, y estamos entusiasmados. (Los Socceroos) van a pelear. Nos gustan los equipos que tienen esa hermandad, ¿sabes? Nos gustan los equipos en los que se nota que tienen hambre, que quieren pelear”, expresó Berhalter.

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FUENTE: AP