Pochettino ganó poco más de 5 millones de dólares en sus primeros 7 meses como DT de EE.UU.

ARCHIVO - El director técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, observa la primera mitad de un juego de fútbol de la Copa Oro de la CONCACAF contra Trinidad y Tobago desde la línea de banda en San José, California, el 15 de junio de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo) AP

Pochettino fue anunciado como reemplazo de Gregg Berhalter el 10 de septiembre de 2024 y recibió 5.016.917 dólares en el año fiscal que terminó el 31 de marzo de 2025, de acuerdo con la declaración de impuestos publicada el jueves.

El salario de Pochettino para ese periodo figuró en 2.516.917 dólares, y se le otorgó un bono de 2,5 millones de dólares.

Berhalter, despedido en julio de 2024 tras una eliminación en la primera ronda de la Copa América, llevaba apenas 10 meses en su segunda etapa como entrenador. Ganó 1.774.981 dólares en el año fiscal, cifra que incluyó 699.148 dólares de salario, un bono de 325.000 dólares y un pago por indemnización de 750.833 dólares.

La entrenadora de la selección femenina de Estados Unidos, Emma Hayes, ganó 1.469.557 dólares, que incluyeron 744.557 dólares de salario, un bono de 700.000 dólares y 25.000 dólares en otras compensaciones.

El director deportivo Matt Crocker figuró con 990.792 dólares: 658.787 de salario, 179.100 de bono y 152.905 en un pago por reubicación.

Twila Kilgore, asistente del exentrenador de la selección femenina Vlatko Andonovski, ganó 435.209 dólares, que incluyeron 136.042 de salario, 235.000 de bono y 64.167 por indemnización. Kilgore se convirtió en entrenadora interina tras la renuncia de Andonovski en agosto de 2023 y ocupó el cargo hasta que Hayes comenzó en mayo siguiente. Kilgore se fue en septiembre de 2024.

Varias jugadoras de la selección nacional femenina figuraron entre los empleados mejor pagados de la USSF durante un año fiscal en el que el equipo femenino ganó su quinta medalla de oro olímpica. Emily Sonnett, Emily Fox y Naomi Girma aparecieron cada una con 852.112 dólares de salario; Lindsey Heaps con 849.461 y Casey Murphy con 822.032, y cada una ganó un bono de 36.000 dólares.

La USSF pagó 2.881.792 dólares a Soccer United Marketing, una afiliada de la MLS, por acuerdos de patrocinio, y 13.395.175 dólares al bufete de abogados Latham & Watkins. También pagó 2.125.209 dólares al organismo rector del fútbol brasileño como coordinador de eventos internacionales, 2,095 millones de dólares a Wasserman Media Group por marketing y medios, y 2,095 millones de dólares a la Asociación de Jugadoras de la Selección Nacional Femenina de Estados Unidos por una alianza de apoyo.

Los ingresos de 268,05 millones de dólares aumentaron desde 196,8 millones en el año fiscal anterior, mientras que los gastos subieron a 260,1 millones desde 190,9 millones.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP