Pochettino dice que su agente habló con Milan y otros. Decidirá su futuro tras el Mundial

El argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, habla con la prensa el jueves 28 de mayo de 2026 en Fayetteville, Georgia (AP Foto/Ronald Blum AP

Sin embargo, Pochettino sigue abierto a quedarse con la selección nacional estadounidense después del Mundial .

Tras el entrenamiento del jueves, Pochettino comentó que él y el director general de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, JT Batson, hablaron sobre la posibilidad de continuar, durante una cena el domingo en Jean-Georges, un restaurante reputado en Nueva York.

“Me preguntó si estamos abiertos a escuchar el proyecto de la federación para los próximos cuatro años”, señaló Pochettino. “Y dijimos: Por supuesto que estamos abiertos. ¿Creen que si tenemos un compromiso con otras personas vamos a perder el tiempo para escuchar?”

Pochettino aceptó en septiembre de 2024 un contrato hasta el Mundial. Dijo que hasta el domingo no tenía "idea de si la federación estaba contenta con nosotros o no, si nos quería para el futuro”.

El estratega consideró bueno que su nombre se vinculara con clubes grandes.

Significa que “estamos haciendo algo bien”, consideró. “El problema sería... lo contrario, que nadie pregunte por vos”.

Pochettino sostuvo que no debería darse demasiada importancia a las conversaciones con el Milan.

“Mis representantes, quizás, es posible, porque necesitan hacer su trabajo”, explicó. “¿Creen que toda la gente que representa a distintos entrenadores no tiene conversaciones con distintos clubes?”

Pochettino evitó revelar si él estuvo personalmente involucrado en una reunión.

“Si me reuní con alguien, ¿qué pasa? ¿Qué va a cambiar si me reuní con alguien?”, planteó. “Tenemos amigos en todas partes y mi representante trabaja para mí, intentando encontrar la mejor posibilidad para el futuro. Eso es normal”.

La discusión sobre el futuro de Pochettino no está afectando a los jugadores.

“Creo que soy alguien que vive el presente y ahora mismo él está aquí y estamos trabajando con él”, dijo el extremo Tim Weah. “Es una sensación increíble tener a un entrenador tan prestigioso dirigiéndonos”.

Batson no se inmutó por las conversaciones sobre el trabajo de Pochettino.

“Tenía ofertas en firme de otros lugares para irse y quería estar aquí”, afirmó Batson. “Ha habido una lista más larga de contactos de la que incluso se ha informado”.

Pochettino, de 54 años, fue contratado después de dirigir al Espanyol, Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea.

Batson no quiso decir si la Federación Estadounidense de Fútbol se ha puesto en contacto con Pep Guardiola o Jurgen Klopp, dos entrenadores de renombre que están libres.

Matt Crocker, quien como director deportivo de la Federación recomendó contratar a Pochettino para reemplazar a Gregg Berhalter, renunció el mes pasado para asumir un puesto en el organismo rector del fútbol de Arabia Saudí. Batson dijo que quizá no se contrate a un único director deportivo a cargo tanto del programa masculino como del femenino.

“Los ambients del fútbol masculino y femenino en Estados Unidos y en todo el mundo son diferentes, así que tenemos que pensar en cómo estamos estructurados para reflejar eso”, explicó Batson. “No esperaría un director deportivo igual, de manera directa, de aquí en adelante”.

Alineación tentativamente definida para el debut en el Mundial

Pochettino dijo que decidió el invierno pasado su once titular para el debut en el Mundial contra Paraguay el 12 de junio.

“Lo único que puede cambiar es a raíz de que los vea en los entrenamientos”, comentó.

Sobre cuándo decidió la plantilla, respondió: “antes de marzo”.

La sequía goleadora de Pulisic

Pochettino confía en un repunte de Christian Pulisic, el principal jugador de Estados Unidos.

Pulisic terminó su temporada con el Milan sin anotar en 19 partidos desde el 28 de diciembre y acumula ocho encuentros con Estados Unidos sin gol desde noviembre de 2024.

“Va a marcar en el Mundial. Sí, de verdad confío en eso”, aseguró Pochettino. “Tiene muy buena actitud, muy buen compromiso. Se está esforzando muchísimo por alcanzar su mejor nivel y creo que lo va a lograr, seguro”.

Pulisic se saltó la Copa Oro de la CONCACAF del año pasado, porque quería tomarse vacaciones. Se ofreció a jugar en los amistosos previos al torneo del año pasado, pero Pochettino lo rechazó.

“Me decepcionó”, dijo Pochettino. “Él se decepcionó por nuestra decisión de no incluirlo en los dos partidos amistosos”.

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FUENTE: AP