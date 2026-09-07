Pochettino dice que debe cambiar la mentalidad de EEUU y alude a ausencia de Pulisic en Copa Oro

ARCHIVO - El técnico de Estados Unidos Mauricio Pochettino tras la derrota ante Bélgica en los octavos de final del Mundial, el 6 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Abbie Parr) AP

"Fue difícil armar la lista para la Copa Oro un año antes porque la mentalidad era diferente”, dijo el estratega argentino durante una sesión de preguntas y respuestas en línea con reporteros el lunes. “Dices: ‘Si juego, no tengo vacaciones. No puedo llegar fresco al Mundial’. ... Ya sabes ahora que eso es una m-----”.

Pochettino señaló que su objetivo “es cambiar este tipo de ideas que no son correctas”.

Pulisic, el referente estadounidense, se retiró de la consideración para esa Copa oro al citar la necesidad de descansar tras su temporada con el AC Milan y la esperanza de llegar fresco al Mundial 2026. No anotó en cuatro apariciones en el Mundial este año, se perdió un partido de la fase de grupos por una lesión en la pantorrilla y abandonó la derrota de Estados Unidos en octavos de final ante Bélgica el 6 de julio tras fracturarse la tibia y el peroné derechos.

Marcó 10 goles en sus primeros 15 partidos con el AC Milan la temporada pasada, pero se quedó sin anotar en 19 encuentros de club después del 28 de diciembre. Ha sido suplente sin ingresar en los primeros tres partidos del conjunto rossonero esta temporada.

Pochettino asumió el cargo tras Gregg Berhalter en el otoño de 2024 y recibió un contrato por cuatro años en un acuerdo anunciado el mes pasado.

Pochettino planea anunciar una convocatoria el 17 de septiembre para los primeros partidos de su segundo ciclo, una doble ventana que incluye amistosos contra Perú (26 de septiembre en Orlando, Florida), Chile (29 de septiembre en San Luis), México (3 de octubre en Glendale, Arizona) y Canadá (6 de octubre en St. Paul, Minnesota). En sus primeros partidos oficiales desde el Mundial, Estados Unidos disputará los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF en noviembre.

“Un nuevo proceso, un nuevo proyecto, nuevas reglas, nuevos principios”, comentó, hablando desde Londres. “Creo que el titular tiene que ser que es un nuevo comienzo, un comienzo fresco. Y creo que necesitamos cambiar hábitos”.

“Necesitamos crear un grupo de jugadores que sea realmente profesional y compita de la manera en que esperamos que tengan que competir”, añadió.

Jugadores que quedaron fuera de la lista del Mundial, como los mediocampistas Diego Luna, Tanner Tessmann y Aidan Morris, podrían regresar. Jóvenes como Cavan Sullivan, un mediocampista de 16 años del Filadelfia Union de la MLS, podrían ser incluidos para posibles debuts.

Algunos, como el extremo Zavier Gozo, extremo de 19 años de Crystal Palace, podrían quedar fuera para darles tiempo de integrarse a nuevos clubes tras los traspasos del verano. Pochettino también expresó incertidumbre sobre el mediocampista Sebastian Berhalter y el defensor Max Arfsten, quienes ficharon con Middlesbrough.

Pochettino indicó que a algunos jugadores se les podría dar su debut con la selección mayor antes de enfocarse en el Sub23, que será dirigido por Steve Cherundolo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Mencionó la “necesidad de ser cuidadosos” con los jóvenes.

“Necesitas tener confianza. Necesitas confiar en ti mismo y creer que puedes rendir y hacerlo bien”, explicó. “A veces, si juegas bien y tienes 17, 16 o 18 años y juegas bien y la gente empieza a hablar, que eres (Lionel) Messi o que eres una gran estrella en el mundo porque haces algunas cosas buenas. Si después te confundes y no lo manejas bien, eso puede ser peligroso para tu carrera y eso es lo que no queremos.

“Solo tienes derecho a hablar un poco fuera de lugar si eres Messi, si ganas. Si ganaste, puedes hablar con cierta arrogancia”, agregó.

Entre las actitudes que Pochettino quiere cambiar están las de entrenadores que preferirían que sus jóvenes se queden con sus clubes durante las fechas internacionales.

“A veces los entrenadores dicen que no. Tengo a un chico de 17 años que juega en la MLS, pero cuando lo llama la selección (sub) 19, dicen que no porque necesita descansar”, relató Pochettino. “Si tienes 17, necesitas descansar, ay, ay, ay. Tenemos un gran problema”.

Aún no hay decisión de Banks

El defensor de Augsburg Noahkai Banks todavía no ha decidido si jugará para Estados Unidos o Alemania.

“Noki sigue en la misma situación en la que estaba antes del Mundial. Estamos en contacto con todos los posibles jugadores con doble nacionalidad. Creo que es importante para nosotros ver. Esa es la conexión, la conexión humana, que es tan importante”, indicó Pochettino.

Balogun, un foco de atención

Pochettino tiene la intención de llamar por teléfono al delantero Folarin Balogun, cuyo traspaso propuesto de Mónaco a Everton se vino abajo la semana pasada.

“Quiero saber de él qué pasó, pero siempre ofreciéndole nuestro apoyo”, expresó. “Es un jugador importante para nosotros, fue un jugador importante en el Mundial y espero que pueda encontrar, estando en Mónaco, en otro lugar, su mejor sitio para rendir”.

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FUENTE: AP