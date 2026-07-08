Poblado de México denuncia ofensiva de cártel en el Mundial, pero no recibe apoyo gubernamental

ARCHIVO - Miembros de un grupo local de autodefensa, formado por residentes en respuesta a la violencia de los cárteles, patrullan el 10 de marzo de 2026, en Guajes de Ayala, México. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo) AP

El conjunto de comunidades rurales conocido como Guajes de Ayala, ahora bajo asedio, llevaba semanas advirtiendo a las fuerzas policiales en el estado de Guerrero sobre las crecientes amenazas del cártel que avanzaba, La Nueva Familia Michoacana. Pero sus llamados de auxilio no fueron atendidos, en un momento en que las celebraciones del Mundial de fútbol envolvían a los centros urbanos más grandes del país : Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Ahora, lo único que podía hacer Marilú Solorio, de 24 años, era esconderse en una clínica médica abandonada cercana, junto con otras 70 mujeres, niños y ancianos, con la esperanza de que se acabaran el sonido constante de explosiones de drones y los disparos entre el cártel y el grupo de autodefensa de la comunidad .

Y que, cuando eso ocurriera, todos siguieran con vida.

“Mientras unos festejan goles, a otros nos están aventando bombas... drones cargados de bombas para masacrarnos”, declaró por teléfono desde su refugio sobre el torneo de fútbol. “El gobierno, en vez de andar cuidando a gentes allá en lugares donde juegan en el Mundial, deberían de estar apoyándonos a nosotros. Nosotros no les hacemos ningún mal a nadie”.

Las autoridades mexicanas negaron rápidamente que hubieran ocurrido los ataques en Guerrero, un estado azotado por la violencia, pese a videos transmitidos en vivo por habitantes que mostraban disparos y humo elevándose desde miradores en la montaña, instalados por los residentes para vigilar indicios de presencia del cártel.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lleva meses lidiando con cómo abordar la violencia criminal en el país, que desde hace décadas se ha vuelto endémica.

Aunque los homicidios han disminuido de forma notoria en el gobierno de Sheinbaum, la presión para reducirlos aún más ha aumentado durante el último año, en un momento en que México procuraba proyectar seguridad y estabilidad de cara al Mundial luego de que en febrero hubo un estallido de violencia en Guadalajara, una de las ciudades sede. A eso se suman las amenazas adicionales del presidente estadounidense Donald Trump de emprender acciones militares unilaterales contra los cárteles, y otras fracturas políticas internas.

A consecuencia de todo ello, México redobló la seguridad en las sedes del Mundial, desplegando a 100.000 elementos de seguridad, principalmente en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. La etapa de la competencia en el país, que concluyó el domingo, terminó sin incidentes de seguridad importantes.

Mientras los aficionados al futbol abarrotaban las calles de diversas ciudades para celebrar el deporte, y memes de patos con camisetas de México inundaban las redes sociales, la violencia en muchas partes del país simplemente continuó.

David Saucedo, analista de seguridad mexicano, dice que ataques como los de Guajes de Ayala y otras zonas acosadas por la violencia de los cárteles son consecuencia de la estrategia de seguridad del gobierno para la Copa del Mundo.

“Hubo una seguridad muy fuerte en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. De hecho, muchos efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional se trasladaron de varios estados para reforzar las sedes mundialistas", explicó Saucedo. “Pero al hacerlo dejó descubiertas varias regiones" que no eran sedes del Mundial.

En enfrentamientos el fin de semana entre grupos criminales en el norte del estado de Sinaloa, murieron un oficial de la Armada y 10 presuntos integrantes de un grupo delictivo. La semana anterior, en el sur del estado de Veracruz, el gobierno local informó que halló el cuerpo de la periodista secuestrada Roxana Guzmán, de quien asegura fue asesinada por grupos criminales.

En el sureño estado de Chiapas, el miércoles se encontraron ocho cuerpos apilados junto con mensajes del cártel. En años recientes, el estado ha padecido violentas disputas de poder entre cárteles.

Las advertencias de un ataque inminente no fueron atendidas

La comunidad de Guajes de Ayala les había advertido a las fuerzas policiales que el cártel se estaba acercando a su pueblo, y también compartió en redes sociales videos de drones del cártel sobrevolando y la ubicación de sicarios que se aproximaban poco a poco a sus hogares.

Dijeron que temían un ataque inminente. Solorio señaló que nadie les ayudó.

Eso llegó a un punto crítico el miércoles por la mañana. Mientras Solorio y su grupo se refugiaban del tiroteo en la clínica abandonada, otras personas en distintos puntos se resguardaban en iglesias.

Las autoridades locales y federales no respondieron de momento a una solicitud de comentarios, pero después de que la AP preguntó por los ataques, el Gabinete de Seguridad de México publicó en la red social X que “los hechos narrados en notas periodísticas fueron descartados”.

En la publicación se añadió que, no obstante, personal de la Defensa y fuerzas de seguridad estatales se dirigían “a la zona para verificar la situación, reforzar la presencia institucional y brindar seguridad a la población”.

Las autoridades ya habían negado acusaciones de que han abandonado a las comunidades de Guerrero, pero cuando la AP visitó recientemente la región, no había presencia estatal en ningún punto cercano a las comunidades.

Desde hace años, La Nueva Familia Michoacana —a la que el gobierno de Trump declaró organización terrorista extranjera el año pasado, junto con otros cárteles mexicanos y pandillas de Centro y Sudamérica— ha estado ganando terreno en Guerrero.

En respuesta a los ataques, y a lo que la comunidad dijo que era una ausencia de las autoridades de seguridad, cientos de personas han huido de sus hogares. En años recientes, hombres de la comunidad han formado un grupo de autodefensa para contraatacar.

Dicho grupo fue armado por cárteles rivales, que se disputan el territorio con La Nueva Familia Michoacana, y portaban armas de grado militar introducidas de contrabando desde Estados Unidos, granadas y drones, que usaban para vigilar al cártel que se acercaba.

Para un lugar como Guerrero, marcado por décadas de facciones criminales en guerra, los habitantes han dicho desde hace tiempo que no era cuestión de si enfrentarían otro ataque, sino de cuándo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP