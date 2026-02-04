americateve

Pleito musical en torno de los Minions deja a patinadores olímpicos 'esperando y rezando'

MILÁN (AP) — Es el mensaje que ningún patinador artístico quiere recibir. En cualquier momento, un correo electrónico podría impedirle usar la música en la que ha basado su rutina olímpica.

El español Tomás-Llorenc Guarino Sabate compite durante el programa corto del campeonato europeo de patinaje arístico en Sheffield, el 15 de enero de 2026 (Mike Egerton/PA via AP)
El español Tomás-Llorenc Guarino Sabate compite durante el programa corto del campeonato europeo de patinaje arístico en Sheffield, el 15 de enero de 2026 (Mike Egerton/PA via AP) AP

Y mientras el mundo del patinaje lidia con un enfrentamiento musical que involucra a los adorables y traviesos Minions, la campeona estadounidense Amber Glenn está cautivada por “esta telenovela”.

Es un problema con el que cualquier patinador puede identificarse, y Glenn tiene una promesa que cumplir.

"Le dije a la gente que iban a ver a los Minions en los Juegos Olímpicos. No quiero ser una mentirosa", expresó el miércoles.

Los derechos musicales de una sola canción pueden estar divididos entre numerosos artistas, compañías y otras figuras. Ser un patinador de alto nivel significa hacer todo lo posible por asegurar el permiso y luego esperar que no haya objeciones de último minuto.

"Hemos hecho todo lo posible para que todo esté claro, hacer lo que podemos y, sinceramente, un productor podría simplemente decidir, 'oye, olvídalo, no'", comentó Glenn.

"Honestamente, sólo estoy viendo, desde las vías que tengo disponibles, que esté claro y luego simplemente estoy esperando y rezando para no recibir un correo electrónico que diga: 'Por cierto, se comunicaron y dijeron que no quieren que lo uses'. Así que creo que ha sido un proceso muy arduo para muchos de nosotros".

El problema de los Minions involucra al patinador español Tomas-Llorenc Guarino Sabate es especialmente complejo porque su programa corto es un popurrí de cuatro canciones diferentes de la franquicia. Tiene tres de las cuatro aprobadas hasta el miércoles y está trabajando en obtener el permiso de Pharrell Williams para la cuarta, dijo Glenn.

Glenn dice que está feliz de dejar que su equipo pida permiso para la música. Su compañero de equipo estadounidense, el aspirante a la medalla de oro Ilia Malinin, intenta un toque personal.

"Es algo que a todos nos preocupa, y para mí especialmente, me gusta crear piezas de música realmente únicas para patinar", manifestó Malinin. "Me gusta contactar directamente al artista e intentar eso como una opción. La mayoría de las veces funciona a mi favor. Especialmente este año, todos estaban muy esperanzados y solidarios".

Glenn patina su programa corto con "Like A Prayer" de Madonna, así que incluso una objeción podría alegrarle el día, bromeó.

"Si recibo un mensaje de Madonna diciendo que no quiere que patine con su música, simplemente estaré emocionada de recibir un mensaje de Madonna", dijo. "Pero esperemos que eso no suceda".

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

