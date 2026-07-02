¿Planea viajar este verano? No olvide verificar su seguridad tecnológica

Turistas con un paraguas se toman una foto en París el lunes 22 de junio de 2026, en medio de una intensa ola de calor en Francia. (AP Foto/Christophe Ena) AP

La vida moderna está dominada por dispositivos y servicios en línea, y la gestión tecnológica es importante incluso cuando se supone que usted va a descansar de su rutina diaria.

Para ayudarle con sus dudas sobre la tecnología mientras se prepara para partir, aquí tiene algunos consejos, empezando por lo que deja en casa:

Nuestros hogares están llenos de dispositivos electrónicos y aparatos eléctricos enchufados a la corriente, tales como consolas de videojuegos, freidoras de aire o enrutadores de Wi-Fi. Y muchos de ellos consumen una pequeña cantidad de “energía en modo de espera” cuando no están en uso.

Esta pequeña pero constante fuga de electricidad, también conocida como consumo fantasma o consumo vampiro, puede acumularse si usted tiene muchos dispositivos. Se estima que el consumo en modo de espera puede representar hasta el 10% de la factura eléctrica del hogar y el 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Debería desenchufarlos cuando se va de casa? Esa es una discusión recurrente en redes sociales.

Tiene sentido desenchufar algunos dispositivos —especialmente los no esenciales— si su casa va a estar vacía, dijo Lifu Tan, investigador adjunto del departamento de bioquímica de la Universidad de Cambridge, cuyo enfoque de investigación abarca los sistemas electrónicos para la gestión de energía.

“Un solo dispositivo en modo de espera podría consumir sólo una pequeña cantidad de energía fantasma, pero muchos cargadores, pantallas, altavoces, adaptadores y electrodomésticos pequeños enchufados en casa pueden generar un consumo innecesario”, expuso Tan. “Antes de irme de viaje, yo desenchufaría todo lo que no necesite realizar una función útil, y dejaría en funcionamiento los electrodomésticos esenciales como frigoríficos, congeladores, sistemas de seguridad y dispositivos de monitoreo”.

Para algunos dispositivos, como un enrutador de Wi-Fi, la decisión no es tan sencilla. Muchos hogares cuentan ahora con dispositivos conectados como termostatos y timbres inteligentes, así que mantenga su enrutador enchufado si no quiere perder el acceso a esas funciones.

Pero, ¿ahorrará algo de dinero? Probablemente no mucho.

El costo de dejar muchos dispositivos en modo de espera es relativamente bajo —y los televisores son de los más económicos—, según pruebas realizadas por Which?, una organización británica de protección al consumidor.

“El ahorro que se obtiene al desenchufar la mayoría de los dispositivos modernos suele ser menor de lo que la gente espera”, explicó Natalie Hitchins, directora del equipo de productos y servicios para el hogar de esa organización. “Las mayores ventajas a largo plazo suelen provenir de elegir productos que son eficientes en su consumo energético desde el principio, y utilizar las configuraciones de ahorro de energía integradas”.

Guarde la información de su pasaporte en su iPhone

En Estados Unidos, los viajes aéreos nacionales se simplificaron un poco después de que Apple presentara un nuevo sistema de identificación digital, o “Digital ID”, para que los usuarios de iPhone agreguen la información de su pasaporte estadounidense a Apple Wallet, que puede ser escaneada en los lectores de los aeropuertos si los viajeros no llevan consigo una identificación que cumpla con los requisitos de la Real ID. Esta última es un documento de identidad emitido en Estados Unidos que cumple con normas federales de seguridad para abordar vuelos comerciales y entrar a edificios gubernamentales.

Esta identificación digital es aceptada en más de 250 aeropuertos de Estados Unidos, pero tenga en cuenta que no se puede utilizar para viajes internacionales ni para cruzar fronteras.

Evite los cargos de roaming en el extranjero

¿Va a viajar a otro país? Su celular le será útil para orientarse en una ciudad nueva, mantenerse en contacto con sus amigos y familiares, y publicar fotos en redes sociales.

No obstante, algunas aplicaciones consumen muchos datos, lo que puede generarle altos cargos de roaming —servicio itinerante—, así que verifique si su operador ofrece un paquete de roaming internacional. Si no, consiga una eSIM internacional para su teléfono móvil.

Muchos iPhones y teléfonos Android recientes permiten añadir una segunda eSIM, la cual ha reemplazado a las tarjetas SIM físicas. Eso significa que es fácil añadir una de entre las decenas de proveedores de eSIM que ofrecen ofertas de roaming económicas para regiones o países específicos.

Tome medidas de privacidad y seguridad de datos

No descuide la seguridad y la privacidad de su dispositivo cuando viaje.

Si espera en la sala de embarque de un aeropuerto y no tiene cobertura móvil, puede resultar tentador usar una red Wi-Fi pública gratuita. Pero conectarse a una red no segura es arriesgado, ya que los hackers pueden interceptar su conexión a internet y ver toda su actividad en línea, instalar malware en su dispositivo o incluso crear un punto de acceso falso que parezca auténtico.

Si realmente necesita conectarse, asegúrese de utilizar una red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés), la cual es un software que crea una conexión cifrada a servidores privados, lo que impide que alguien más vea sus datos.

Además debe considerar la seguridad física de su dispositivo, especialmente al cruzar fronteras. Las autoridades, incluidos los agentes fronterizos estadounidenses, pueden intentar registrar su teléfono, así que tome medidas para bloquearlo.

Otro riesgo es perder su celular, ya sea a manos de carteristas en zonas turísticas o simplemente porque lo olvida en un avión o en un restaurante. Existen varias funciones que puede activar para que perder un dispositivo sea menos problemático, menos atractivo para los ladrones y más fácil de localizar.

Evite que sus dispositivos se sobrecalienten

Los dispositivos electrónicos y los destinos cálidos y soleados no siempre son una buena combinación. Los teléfonos, las tabletas y otros dispositivos electrónicos son vulnerables al calor extremo, algo que debe tener en cuenta, sobre todo ahora que incluso algunas partes de Europa sufren olas de calor cada vez más frecuentes. Por ejemplo, evite dejar los dispositivos en un auto de alquiler que esté caliente. Tanto los teléfonos iPhone como los Android avisan a los usuarios si se calientan demasiado.

Reduzca el tiempo frente a la pantalla durante las vacaciones

En ese viaje a París con el que ha soñado toda su vida, admire la Mona Lisa con sus propios ojos en lugar de fotografiarla con el celular. Incluso de vacaciones, puede ser difícil apartar la vista de la pantalla de sus dispositivos. Si necesita ayuda, su teléfono tiene funciones integradas que pueden apoyarlo a evitar distracciones. Mejor aún, borre las aplicaciones que no necesite, siempre puede reinstalarlas después.

Organice sus fotos cuando vuelva a casa

¿De verdad necesita una docena de fotografías de la torre Eiffel que son prácticamente iguales? Con los smartphones es muy fácil sacar muchas fotos, lo que suele requerir mucho tiempo para revisarlas después, o simplemente posponerlo hasta que se olvida de ellas.

Practique algo de disciplina fotográfica: cree un álbum en su biblioteca de fotos al empezar su viaje y guarde sus imágenes en ella. Durante el viaje, marque con una estrella o un corazón las fotos destacadas que quiera conservar. Cuando regrese, utilice apps gratuitas para ayudarle a seleccionar las mejores fotos de la galería de su dispositivo.

FUENTE: AP