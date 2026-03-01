americateve

Pistons llegan a seis victorias seguidas como visitantes al derrotar 106-92 al Magic

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Los Pistons de Detroit ligaron seis victorias jugando como visitantes al derrotar 106-92 al Magic de Orlando el domingo por la noche.

Tristan da Silva (23), del Magic de Orlando, y Ausar Thompson (9), de los Pistons de Detroit, disputan la posesión del balón durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 1 de marzo de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/John Raoux)
Tristan da Silva (23), del Magic de Orlando, y Ausar Thompson (9), de los Pistons de Detroit, disputan la posesión del balón durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 1 de marzo de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/John Raoux)

Cade Cunningham comandó el triunfo con 29 puntos y repartió 11 asistencias, Tobias Harris aportó 23 unidades para la causa de los Pistons.

Detroit mejoró su récord a 45-14, al ganar por octava vez en nueve partidos. Ha ganado 10 de 11 en calidad de visitante y tiene marca global de 21-7 fuera de casa.

Jalen Duren añadió 16 tantos y 10 rebotes para Detroit.

Paolo Banchero lideró a Orlando con 24 puntos y 11 rebotes, pero también cometió nueve pérdidas de balón. Tristan da Silva agregó 19 unidades y Desmond Bane tuvo 17, pero el Magic lanzó para 30,7% en la segunda mitad y sufrió un desplome en el tercer cuarto por segunda vez en tres noches.

Orlando desperdició una ventaja de 19 puntos en menos de cuatro minutos en una derrota ante Houston la noche del viernes.

Después de fallar sus primeros 15 intentos de triples, los Pistons se fueron al descanso abajo 57-50. Se pusieron al frente por primera vez con un triple de Harris a mitad del tercer cuarto, y tomaron el control con una racha de 11-0.

El ala-pívot de Detroit Isaiah Stewart cumplió el último partido de una suspensión de siete juegos por un altercado en Charlotte el 9 de febrero. El escolta del Magic Anthony Black se perdió un partido por primera vez esta temporada, al quedar fuera por una distensión en el cuádriceps derecho.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela en pocas semanas

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

