Pistons: Cade Cunningham tiene un pulmón colapsado y estará de baja al menos dos semanas

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Cade Cunningham (2) de los Pistons de Detroit tras una volcada ante los Raptors de Toronto, el domingo 15 de marzo de 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP) AP

Aún se desconoce la fecha precisa para un retorno a la actividad, indicó la persona. La fuente habló bajo condición de anonimato porque esos detalles no se dieron a conocer públicamente.

La temporada regular termina en menos de cuatro semanas. Los Pistons —líderes de la Conferencia Este y que incluyeron a Cunningham como baja para el partido del jueves en Washington por una contusión en la parte izquierda de la espalda— no iniciarían su participación en los playoffs hasta el 18 o 19 de abril.

ESPN informó primero los detalles de la lesión.

Cunningham se lesionó en la victoria del martes sobre Washington, al retirarse a mitad del primer cuarto con lo que el equipo describió como espasmos en la espalda. Se lanzó por un balón suelto y chocó con el escolta de los Wizards Tre Johnson cuando quedaban 7:44 del primer periodo, y luego pareció tener dificultades hasta que salió del juego 1:04 más tarde.

Cunningham promedia 24.5 puntos y 9.9 asistencias con los Pistons, que van camino a su mejor temporada en casi dos décadas.

Detroit amaneció al jueves con marca de 49-19, con tres partidos y medio de ventaja sobre Boston por el primer puesto del Este, con 14 partidos por disputar. Cunningham ha disputado 61 partidos esta temporada, por lo que una ausencia prolongada también podría significar que no alcance el umbral de 65 encuentros para ser elegible a premios como el equipo All-NBA.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP