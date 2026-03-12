americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Pistons arrollan 131-109 a 76ers y logran 2da victoria seguida tras racha de 4 derrotas

DETROIT (AP) — Duncan Robinson anotó 19 puntos y los Pistons de Detroit, líderes de la Conferencia Este, arrollaron el jueves 131-109 a los 76ers de Filadelfia, para lograr su segunda victoria consecutiva tras una racha de cuatro derrotas, su peor de la temporada.

Javonte Green, de los Pistons de Detroit, avanza hacia la cesta en el duelo del jueves 12 de marzo de 2026, ante los 76ers de Filadelfia (AP Foto/Duane Burleson)
Javonte Green, de los Pistons de Detroit, avanza hacia la cesta en el duelo del jueves 12 de marzo de 2026, ante los 76ers de Filadelfia (AP Foto/Duane Burleson) AP

Javonte Green sumó 17 puntos y Jalen Duren aportó 14 unidades y 10 rebotes. Los Pistons no estuvieron en desventaja en ninguna de las dos victorias, al derrotar a Brooklyn y a Filadelfia por un promedio de 30 puntos.

Cade Cunningham, a quien se le aplicó doble marca durante gran parte del partido, solo intentó seis tiros de campo, igualando la tercera cifra más baja de su carrera. Terminó con ocho puntos, pero registró 13 asistencias y cinco rebotes en 28 minutos.

Marjon Beauchamp anotó 17 puntos y Cam Payne consiguió 15 por Filadelfia. Los 76ers han perdido cinco de siete.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Díaz-Canel anunciará mensaje nacional en medio de apagones y crisis económica en Cuba
ULTIMA HORA

Díaz-Canel anunciará mensaje nacional en medio de apagones y crisis económica en Cuba

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica
ULTIMA HORA

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter