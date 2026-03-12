Pistons arrollan 131-109 a 76ers y logran 2da victoria seguida tras racha de 4 derrotas

Compartir en:









Javonte Green, de los Pistons de Detroit, avanza hacia la cesta en el duelo del jueves 12 de marzo de 2026, ante los 76ers de Filadelfia (AP Foto/Duane Burleson) AP

Javonte Green sumó 17 puntos y Jalen Duren aportó 14 unidades y 10 rebotes. Los Pistons no estuvieron en desventaja en ninguna de las dos victorias, al derrotar a Brooklyn y a Filadelfia por un promedio de 30 puntos.

Cade Cunningham, a quien se le aplicó doble marca durante gran parte del partido, solo intentó seis tiros de campo, igualando la tercera cifra más baja de su carrera. Terminó con ocho puntos, pero registró 13 asistencias y cinco rebotes en 28 minutos.

Marjon Beauchamp anotó 17 puntos y Cam Payne consiguió 15 por Filadelfia. Los 76ers han perdido cinco de siete.

_____

FUENTE: AP