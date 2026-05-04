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Pistons anuncian extensión de contrato del entrenador J.B. Bickerstaff

DETROIT (AP) — El entrenador de los Pistons, J.B. Bickerstaff, acordó extender su contrato tras la victoria de Detroit en la serie de primera ronda de los playoffs ante el Magic de Orlando.

El entrenador de los Pistons de Detroit J.B. Bickerstaff discute una decisión del referee en el juego 5 de la primera ronda ante el Magic de Orlando el miércoles 29 de abril del 2026. (AP Foto/Duane Burleson)
El entrenador de los Pistons de Detroit J.B. Bickerstaff discute una decisión del referee en el juego 5 de la primera ronda ante el Magic de Orlando el miércoles 29 de abril del 2026. (AP Foto/Duane Burleson) AP

Los Pistons no dieron a conocer detalles sobre el valor y la duración de la extensión cuando anunciaron el acuerdo el lunes.

Detroit tiene marca de 104-60 en partidos de temporada regular bajo el mando de Bickerstaff y ha avanzado dos veces a los playoffs desde que asumió el cargo en lugar de Monty Williams al inicio de la campaña 2024-25.

Los Pistons cayeron en la primera ronda hace un año. Esta campaña, tuvieron el mejor récord de la Conferencia Este con 60-22 y el domingo vencieron a Orlando 116-94 para avanzar de la primera ronda por primera vez desde 2008.

En el otoño de 2024, Bickerstaff se hizo cargo de una franquicia que había registrado el peor récord de la NBA en cada una de las dos temporadas anteriores, incluida una marca de 14-68 en 2023-24.

Antes de la llegada de Bickerstaff, Detroit terminó con el peor récord de la NBA en temporadas consecutivas.

Detroit inicia la serie de segunda ronda de los playoffs en casa el martes por la noche contra los Cavaliers de Cleveland, un equipo al que Bickerstaff dirigió desde el final de la temporada 2019-2020 hasta la campaña 2023-24.

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