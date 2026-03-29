Piratas vencen 4-3 a los Mets en la décima y firman su primer triunfo de la temporada

Henry Davis añadió un sencillo clave productor de una carrera ante el relevista de Nueva York Richard Lovelady (1-1) con dos outs en la décima, y los Piratas recibieron otro jonrón de Brandon Lowe, con lo que rescataron el último juego de la serie para evitar su primer inicio 0-3 desde 2015.
Con los Mets abajo 4-2 y dos corredores en base en la parte baja de la décima, el dominicano Juan Soto conectó un doble productor de una carrera hacia lo profundo del jardín izquierdo-central. Francisco Lindor intentó anotar la carrera del empate desde primera base, pero fue puesto out en un tiro de relevo del jardinero dominicano Oneil Cruz al campocorto Jared Triolo y de éste a Davis en el plato para el primer out de la entrada.
Soto avanzó a tercera por el rodado de Bo Bichette antes de que su compatriota Jorge Polanco elevara al muro del jardín derecho para el out final.
Dennis Santana (1-0) lanzó una entrada perfecta para llevarse la victoria, y José Urquidy consiguió tres outs en su debut con los Pirates para su segundo salvamento en las Grandes Ligas.
Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz de 4-1 con una anotada.
Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor de 4-2 con una anotada. Los dominicanos Juan Soto de 5-2 con dos empujadas, Jorge Polanco de 5-0. El venezolano Francisco Álvarez de 0-0 con una anotada.
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