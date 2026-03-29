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Piratas vencen 4-3 a los Mets en la décima y firman su primer triunfo de la temporada

NUEVA YORK (AP) — Ryan O’Hearn conectó tres hits e impulsó dos carreras, incluido un sencillo para tomar la ventaja en la décima entrada, y los Piratas de Pittsburgh pusieron out en el plato a la posible carrera del empate para contener el domingo 4-3 a los Mets de Nueva York y lograr su primera victoria de la temporada.

Ryan OHearn de los Piratas de Pittsburgh reacciona tras batear un sencillo remolcador en la décima entrada ante los Mets de Nueva York el domingo 29 de marzo del 2026. (AP Foto/Seth Wenig)
Ryan O'Hearn de los Piratas de Pittsburgh reacciona tras batear un sencillo remolcador en la décima entrada ante los Mets de Nueva York el domingo 29 de marzo del 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Henry Davis añadió un sencillo clave productor de una carrera ante el relevista de Nueva York Richard Lovelady (1-1) con dos outs en la décima, y los Piratas recibieron otro jonrón de Brandon Lowe, con lo que rescataron el último juego de la serie para evitar su primer inicio 0-3 desde 2015.

Con los Mets abajo 4-2 y dos corredores en base en la parte baja de la décima, el dominicano Juan Soto conectó un doble productor de una carrera hacia lo profundo del jardín izquierdo-central. Francisco Lindor intentó anotar la carrera del empate desde primera base, pero fue puesto out en un tiro de relevo del jardinero dominicano Oneil Cruz al campocorto Jared Triolo y de éste a Davis en el plato para el primer out de la entrada.

Soto avanzó a tercera por el rodado de Bo Bichette antes de que su compatriota Jorge Polanco elevara al muro del jardín derecho para el out final.

Dennis Santana (1-0) lanzó una entrada perfecta para llevarse la victoria, y José Urquidy consiguió tres outs en su debut con los Pirates para su segundo salvamento en las Grandes Ligas.

Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz de 4-1 con una anotada.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor de 4-2 con una anotada. Los dominicanos Juan Soto de 5-2 con dos empujadas, Jorge Polanco de 5-0. El venezolano Francisco Álvarez de 0-0 con una anotada.

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