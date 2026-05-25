Piratas vencen 2-1 a Cachorros, que sufren su novena derrota consecutiva

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Spencer Horwitz de los Piratas de Pittsburgh anota tras un doble remolcador de Brandon Lowe en la tercera entrada ante los Cachorros de Chicago el lunes 25 de mayo del 2026. (AP Foto/David Dermer) AP

Davis bateó a un cutter de 91 mph del relevista de los Cachorros Trent Thornton (2-1) y la mandó muy por encima de la cerca del jardín derecho para su cuarto jonrón de la temporada.

El bullpen de Pittsburgh sostuvo la ventaja. Wilber Dotel (1-0) lanzó tres entradas sin permitir carreras como relevista para acreditarse la victoria. El dominicano Gregory Soto trabajó una novena perfecta para su sexto salvamento y los Piratas vencieron a los Cachorros por tercera vez en cuatro enfrentamientos en lo que va de la temporada.

Brandon Lowe conectó dos hits por Pittsburgh, incluido un doble impulsor. Spencer Horwitz también sumó un par de imparables y realizó varias jugadas excelentes en la primera base, todas contra la estrella de los Cachorros Pete Crow-Armstrong. Horwitz estuvo perfectamente ubicado para atrapar un par de líneas y luego hizo una brillante atrapada en zambullida a un roletazo fuerte antes de lanzar a Dotel, que cubría la primera, para arrebatarle a Crow-Armstrong un hit.

Michael Busch conectó su sexto jonrón de la temporada por Chicago, pero no fue suficiente para frenar un bache que se acerca a las tres semanas. La racha de nueve derrotas de Chicago es la más larga de la franquicia desde una seguidilla de 10 caídas en 2022. Los Cubs han perdido 13 de 15 en total y han caído a la mitad del pelotón en la ultracompetitiva División Central de la Liga Nacional, donde los cinco equipos comenzaron el día por encima de .500.

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FUENTE: AP

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