Piratas logran récord de temporada con 20 hits y vencen 13-3 a Gigantes

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Oneil Cruz (15), de los Piratas de Pittsburgh, anota contra los Gigantes de San Francisco tras un triple de Brandon Lowe durante la séptima entrada de un partido de béisbol, el sábado 9 de mayo de 2026, en San Francisco. (Foto AP/Godofredo A. Vásquez) AP

Cada titular de Pittsburgh conectó al menos un hit. El dominicano Oneil Cruz terminó con tres, mientras que Lowe y Ryan O’Hearn aportaron dos cada uno.

Braxton Ashcraft (2-2) lanzó siete entradas, permitió seis hits y ponchó a seis. Landon Roupp (5-3) ponchó a ocho y cedió una carrera en cuatro entradas y fracción antes de que los Piratas se abalanzaran sobre el bullpen de los Giants.

Bryce Eldridge, el bateador designado de 21 años de los Giants, respondió rápidamente con un jonrón solitario en la parte baja de la quinta, el primero de su carrera en las Grandes Ligas, después de ser ascendido desde Sacramento a principios de esta semana.

Sin embargo, Walker permitió dos carreras con hits consecutivos de Konnor Griffin y Bart, lo que puso a los Pirates arriba 4-1 en la sexta.

El segunda base de los Giants, Christian Koss, salió en la novena entrada después de recibir un pelotazo en el hombro. ___

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FUENTE: AP