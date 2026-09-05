Pionera del boxeo femenino Katie Taylor peleará en Croke Park ante 80.000 aficionados

La boxeadora Katie Taylor asiste a la ceremonia de pesaje en el Trinity College de Dublín, el viernes 4 de septiembre de 2026. (Brian Lawless/PA vía AP) AP

Taylor, que año tras año encabeza la lista como la “deportista más admirada” de Irlanda, se enfrentará a la invicta Flora Pili ante unos 80.000 aficionados estimados en Croke Park, en Dublín.

Taylor, de 40 años, planea retirarse después del combate. Siempre fue su sueño pelear en la catedral deportiva de Irlanda.

“Todavía me pellizco para creer que de verdad está pasando. Esto es un sueño absoluto”, señaló Taylor esta semana.

La pelea por el título también es importante por otras razones.

“Podemos estar muy, muy orgullosos como nación. No estoy segura de que haya algún otro país en el mundo donde 80.000 personas se presenten para ver a una atleta. Estoy muy agradecida”, manifestó.

Taylor (25-1, 6 KOs) posee los cinturones superligero (140 libras) de la OMB, la AMB y la FIB, e intentará ganar el título vacante del CMB cuando se mida con Pili (12-0, 2 KOs).

Taylor venció a Amanda Serrano en abril de 2022 en un Madison Square Garden con entradas agotadas, en lo que fue el primer combate de boxeo femenino en encabezar la cartelera del recinto. La pareja se ha enfrentado tres veces en total, con Taylor victoriosa en cada ocasión, la más reciente en 2025.

Taylor ganó el oro en los Juegos de Londres 2012.

Muhammad Ali peleó en Croke Park en 1972

Muhammad Ali llegó a la Isla Esmeralda en julio de 1972 para una pelea a 12 asaltos sin título en juego contra Alvin “Blue” Lewis. Tuvo lugar 16 meses después de que Ali perdiera ante Joe Frazier en el Madison Square Garden.

Ali detuvo a Lewis en el 11.º asalto ante unos 20.000 aficionados estimados.

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FUENTE: AP