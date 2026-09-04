Piden frenar auge de centros de datos en Sudáfrica ante temor de alto consumo de recursos

ARCHIVO - En imagen de archivo del 13 de enero de 2026, el centro de datos de Meta en Stanton Springs, en el condado Newton, Georgia. (Foto AP/Mike Stewart, archivo) AP

Al tiempo que Sudáfrica se posiciona como el principal punto de centros de datos de África y empresas tecnológicas estadounidenses como Amazon, Microsoft y Equinix instalan cada vez más infraestructura digital en el país, organizaciones de la sociedad civil han dado la voz de alarma por la falta de transparencia en torno a los proyectos.

El organismo de vigilancia de derechos del país, la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos, informó a The Associated Press que ha recibido más de 250 aportes de grupos interesados luego que solicitara opiniones en mayo de este año.

Según el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, el país alberga el 70% de la capacidad de centros de datos de África, y el gobierno ha identificado esto como una oportunidad en la economía digital global, invitando a más empresas tecnológicas a construir infraestructura digital en el país.

Sin embargo, al igual que en otras partes del mundo, como Estados Unidos, donde los centros de datos han aumentado rápidamente, sus impactos ambientales y sociales a largo plazo están siendo objeto de un mayor escrutinio.

La comisión señaló que el país había experimentado un “crecimiento significativo” en el establecimiento de centros de datos, infraestructura en la nube y sistemas digitales relacionados.

“Un tema clave que surge del proceso es precisamente la disponibilidad, consistencia y transparencia de la información relacionada con asuntos como la demanda de electricidad y agua, el uso de la tierra, los requisitos de infraestructura, los impactos ambientales y los impactos en las comunidades circundantes”, afirmó la doctora Eileen Carter, quien encabeza el proceso preliminar de la comisión.

Una de las aprobaciones municipales más recientes para un centro de datos que ha irritado a diversos sectores es una instalación hiperescalable de Equinix que se construirá en Ciudad del Cabo, una ciudad que evitó el llamado “Día Cero” en 2018, cuando se pronosticó que sus grifos se secarían debido a la escasez de agua.

El recuerdo reciente del país de los cortes generalizados de energía, conocidos como “loadshedding”, también ha generado preocupación por los 160 megavatios de electricidad que se estima serán necesarios para operar la instalación.

Sudáfrica aparentemente ha superado su crisis eléctrica, y la empresa eléctrica del país, Eskom, reportó un excedente de energía durante la temporada invernal de máxima demanda, pero los grupos de la sociedad civil desconfían de que ese excedente se venda a centros de datos.

Algunos expertos señalan que el llamado a una pausa temporal de más aprobaciones no debe interpretarse como un rechazo a la posible inversión extranjera en el país, sino más bien como un mecanismo para establecer reglas claras, especialmente en materia de transparencia.

“Los inversionistas serios no se dejan disuadir por reglas claras. Valoran la incertidumbre, y un auge sin regulación es el entorno más incierto de todos”, resaltó Pitso Tsibolane, profesor titular de Sistemas de Información en la Universidad de Ciudad del Cabo.

Indicó que uno de los principales problemas era que a los operadores no se les exige revelar cuánta agua, electricidad y tierra usarán o a qué se comprometerán en términos vinculantes, por lo que cada propuesta se evaluaba sin cifras.

Los operadores han advertido contra comparar los centros de datos que se construyen en Sudáfrica con centros de datos a gran escala en Estados Unidos, ya que las necesidades de agua, tierra y energía allí son mucho mayores.

Señalan que Eskom actualmente tiene un excedente de energía y que la mayoría de los centros de datos dependen cada vez más de energías renovables para la electricidad.

“Debe quedar claro que el crecimiento de la demanda de energía debido a los centros de datos no está contribuyendo a la escasez de electricidad en Sudáfrica y que este aumento de la demanda no es una causa del alza de las tarifas eléctricas”, sostuvo la presidenta de la Asociación de Proveedores de Servicios de Internet, Sasha Booth-Beharilal.

“Los centros de datos locales aplican nuevas tecnologías para minimizar su uso de agua, que es sustancialmente inferior al promedio mundial”.

La organización representa a empresas tecnológicas que operan en el sector y gestionan centros de datos en el país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP