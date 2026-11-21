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El defensa del Revolution de Nueva Inglaterra, Peyton Miller, izquierda, celebra con sus compañeros tras anotar durante el segundo tiempo de un partido de ida de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este de la MLS contra el Union de Filadelfia, el sábado 21 de noviembre de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (Foto AP/Steven Senne) AP

El New England, tercer preclasificado, avanzará a las semifinales de la Conferencia Este con una victoria en el Juego 2 el próximo sábado.

Miller, de 19 años, anotó de volea tras un centro perfectamente colocado de Jack Harrison desde la línea de banda derecha hacia el segundo palo; el balón rebotó en el travesaño para poner el 2-0 en el minuto 73.

Harrison, que ingresó en el minuto 62, disputó su primer partido desde el 9 de septiembre después de perderse dos meses por una lesión en el cuádriceps.

Miller, en un contraataque, sacó un disparo desde la frontal del área que se desvió en Nathan Harriel para un autogol que le dio al Revolution la ventaja 1-0 en el minuto 10.

Los equipos juegan el próximo sábado en Subaru Park.

OTROS JUEGOS El uruguayo Joaquín Valiente anotó dos goles en el segundo tiempo en un lapso de dos minutos, Samuel Sarver añadió un tanto en el tiempo de compensación y el FC Dallas venció el sábado 3-0 a los Timbers de Portland en el primer juego de su serie al mejor de tres en la primera ronda de los playoffs de la Copa MLS.

Dallas, segundo preclasificado de la Conferencia Oeste, puede eliminar a los Timbers con una victoria en el segundo juego el próximo sábado. ___ Vea aquí la cobertura completa de la MLS de AP FUENTE: AP