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Petrolero ruso a la deriva está en zona de búsqueda de Libia, dice Italia

ROMA (AP) — El petrolero ruso no tripulado que ha estado a la deriva en el Mediterráneo durante las últimas dos semanas ha entrado en la zona de búsqueda y rescate de Libia, informó el viernes el organismo de protección civil de Italia.

El Arctic Metagaz ahora se encuentra a unos 40 millas náuticas (74 kilómetros) de las aguas territoriales libias, añadió la agencia.

El buque forma parte de la llamada “flota oculta” que Rusia usa para transportar combustibles en violación de las sanciones internacionales impuestas por su invasión de Ucrania.

El petrolero, que transporta gas natural licuado, sufrió graves daños en un presunto ataque con dron marítimo cerca de aguas maltesas a principios de este mes.

Según las autoridades rusas, fue alcanzado y quedó gravemente dañado por drones navales ucranianos. Ucrania no ha hecho comentarios.

Protección Civil de Italia, que ha estado monitoreando la embarcación, indicó el viernes que el riesgo más significativo en este momento lo representa la posible liberación de gas, y añadió que hasta ahora no se han detectado fugas.

Con base en los vientos predominantes hacia el sur y las corrientes marinas, y suponiendo que no cambien, podrían transcurrir “de cuatro a seis días para que la embarcación llegue a tierra libia”, dijo el portavoz de Protección Civil, Pierfrancesco Demilito, en una conferencia de prensa con medios internacionales en Roma.

Señaló que se estima que la embarcación transporta 450 toneladas de fuelóleo pesado y 250 toneladas de diésel además de una cantidad “incierta” de gas natural licuado, que podría haberse dispersado parcialmente.

Otra preocupación principal es que el petrolero podría chocar contra una plataforma petrolera mar adentro. Sin embargo, no hay plataformas de ese tipo ubicadas cerca, agregó Demilito.

Explicó que cualquier intervención sobre el petrolero correspondería a las autoridades libias, ya que la embarcación se encuentra en las aguas de búsqueda y rescate del país, pero añadió que Italia ha ofrecido su ayuda si se solicita.

En una carta conjunta enviada el miércoles a la Comisión Europea, los líderes de Italia, España, Malta, Grecia y Chipre advirtieron que la embarcación representa un “riesgo inminente y grave” de un desastre ecológico y solicitaron activar el mecanismo de protección civil del bloque.

Los cinco líderes instaron a una respuesta coordinada a nivel de la Unión Europea para movilizar recursos con rapidez, y citaron como preocupaciones el estado dañado del petrolero y su carga peligrosa.

Todos los miembros de la tripulación sobrevivieron, pero el petrolero dañado ahora está a la deriva y transporta una carga de combustible explosivo.

En su carta, los cinco líderes subrayaron los riesgos más amplios que plantean las embarcaciones que operan fuera de los estándares internacionales, y advirtieron sobre amenazas para la seguridad marítima y el medio ambiente en todo el Mediterráneo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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