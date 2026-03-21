Petro señala a Segunda Marquetalia y "junta del narcotráfico" de ordenar asesinato de precandidato

El presidente colombiano Gustavo Petro, centro, saluda a partidarios que se congregaron para mostrar su apoyo al sistema de salud de su gobierno en Bogotá, Colombia, el jueves 26 de febrero de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara) AP

El mandatario aseguró en la red social X que la orden del atentado contra Uribe Turbay fue dada por José Aldinever Sierra, alias el “Zarco Aldinever”, entonces cabecilla de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogió al acuerdo de paz firmado hace una década con el Estado.

Sin embargo, el señalado autor intelectual fue reportado por las autoridades colombianas como muerto en agosto del año pasado, presuntamente a manos de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano.

Se trata de una hipótesis que ha sido barajada por el gobierno desde hace meses, pero que fue reforzada en las últimas horas por una investigación de la Revista Semana que indica que alias “El Viejo”, recién condenado por participar en el crimen, confesó en audiencias reservadas que la orden vino de la Segunda Marquetalia.

La fiscalía no corroboró la información al emitir el viernes un comunicado informando la condena de 22 años de prisión para alias “El Viejo”, quien ha sido señalado como el enlace entre los autores intelectuales y los ejecutores del ataque a tiros contra Uribe Turbay en junio del año pasado.

El político murió casi dos meses después, luego de varias cirugías y bajo pronóstico neurológico reservado, lo que revivió en el país la sombra de los magnicidios que no registraba desde hace tres décadas.

Sin embargo, Petro agregó que el “Zarco Aldinever” no habría actuado solo, sino que recibió órdenes de la “junta del narcotráfico”, una supuesta organización ilícita que opera fuera de Colombia con “narcos invisibles”, aquellos que se mantienen en el anonimato, con vidas cotidianas y fachadas de bajo perfil.

El mandatario añadió, sin mostrar pruebas, que la Segunda Marquetalia se reunió con “diferentes organizaciones mafiosas del país para lanzar una ofensiva contra el gobierno”.

Miguel Uribe Londoño, padre del político asesinado y quien ahora es candidato presidencial, dijo el sábado en una declaración difundida a la prensa que su familia y el país “necesitan que se conozcan los autores intelectuales del magnicidio”.

Por el asesinato de Uribe Turbay han sido capturadas nueve personas, incluido el tirador que aceptó los delitos y que, por ser menor de edad, recibió una sanción en un centro especial; además de presuntos cómplices que ayudaron en la logística y la planeación.

FUENTE: AP