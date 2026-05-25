Petco Park vuelve a ser el patio de Schwarber en el 3-0 de los Filis sobre los Padres

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Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, celebra después de conectar un jonrón durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Padres de San Diego, el lunes 25 de mayo de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Brandon Marsh añadió un cuadrangular de dos carreras por los Filis, que apenas conectaron tres imparables al abrir una gira de seis juegos por San Diego y Los Ángeles. Anotaron solo 14 carreras al terminar 2-4 en casa contra Cincinnati y Cleveland.

Schwarber conectó una recta de cambio con cuenta completa de Griffin Canning (0-3) hacia la zona de fiesta sobre la barda del jardín derecho, con un out en la primera entrada. Su excompañero Nick Castellanos dio unos pasos hacia atrás y vio cómo la pelota se iba del parque con un ángulo de salida de apenas 20 grados.

Incluida la postemporada, Schwarber suma 11 jonrones en 26 juegos de su carrera en Petco Park, siete de ellos en sus últimos 13 partidos aquí.

El más impresionante fue el impactante batazo de 488 pies hacia el segundo nivel del jardín derecho ante Yu Darvish en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2022, que los Filis ganaron 2-0 camino a llevarse la serie en cinco juegos. Es el más largo en los 23 años de historia de Petco Park.

Schwarber también conectó un jonrón de 465 pies, profundo al primer nivel del jardín derecho, el 6 de septiembre de 2023.

Schwarber estaba en base tras un sencillo abriendo la entrada cuando Marsh conectó jonrón al jardín derecho con dos outs en la séptima, su quinto.

Luzardo (4-4) permitió cuatro hits, ponchó a seis y dio dos bases por bolas en seis entradas. Jhoan Duran lanzó la novena para su 10mo salvamento, completando un juego de cinco hits. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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