Pese a dolencias, Alexander Blockx frena la marcha de Francisco Cerúndolo en el US Open

El argentino Francisco Cerúndolo reacciona durante el partido de octavos de final contra Alexander Blockx en los octavos de final del US Open, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

El jugador sudamericano con el ranking más alto de la actualidad, como el 25 del mundo, procuró ser magnánimo en la derrota que encajó el lunes en los octavos de final ante un oponente que evidenció problemas físicos.

Cerúndolo sucumbió 6-3, 4-6, 7-5, 7-5 ante Alexander Blockx, el 34 del ranking que se convirtió en el primer hombre de Bélgica que alcanza los cuartos de final del US Open.

“A partir del segundo juego empecé a sentir un dolor agudo en las costillas”, reveló Blockx tras el partido. “Para ser sincero, simplemente intentaba aguantar".

Blockx recibió atención médica al cabo de los primeros cinco juegos y una segunda vez al final del mismo. Se recostó en el piso y el fisioterapeuta le dio tratamiento en el dorsal derecho.

“El médico me dio una medicación milagrosa que me permitió seguir adelante”, dijo el belga de 21 años. "A partir del final del tercer set empecé a sentirme mucho mejor y apenas notaba dolor”.

Blockx levantó 14 de las 17 bolas de quiebre que encaró y fue más incisivo en los momentos clave del partido que duró 3 horas y 16 minutos. Cerúndolo totalizó 51 errores no forzados contra los 44 de su oponente.

“Un partido no se pierde solo”, dijo Cerúndulo. “Hay un rival que, más allá de las oportunidades que tuve, también jugó muy bien. Me sorprendió la capacidad de fuerza que tiene.

Tanto Cerúndolo como Blockx venían de resonantes victorias en la ronda previa, dejando en el camino a oponentes que estaban entre los 10 principales cabezas de serie. Cerúndolo venció al noveno Taylor Fritz, mientras que Blockx eliminó al quinto Flavio Cobolli.

Cerúndolo, de 28 años, buscaba convertirse en el primer argentino en acceder a los cuartos de final del US Open desde Diego Schwartzman en 2019. De momento, la campaña en Nueva York le permite situarse en el puesto 23 del ranking, cerca del máximo de su carrera — el 18 que alcanzó en mayo del año pasado.

“Hacer los octavos de final es positivo”, dijo Cerúndulo sobre un torneo en el que destacó que pasó por altibajos de nivel. “Hay que valolarlo que fue sin jugar tan bien. Hay muchas positivas que sacar para seguir mejorando”.

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FUENTE: AP