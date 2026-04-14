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Perú se encamina a balotaje presidencial, pero sigue el conteo y aún no se conocen contendientes

LIMA (AP) — Perú se encamina a una segunda vuelta presidencial luego de que ninguno de los 35 candidatos lograra una victoria directa, aunque aún no están definidos los dos contendientes del balotaje previsto para junio.

Una funcionaria electoral revisa las listas de votantes mientras se reanuda la votación en los colegios electorales afectados por retrasos y problemas logísticos durante las elecciones generales en Lima, Perú, el lunes 13 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)
Una funcionaria electoral revisa las listas de votantes mientras se reanuda la votación en los colegios electorales afectados por retrasos y problemas logísticos durante las elecciones generales en Lima, Perú, el lunes 13 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo) AP

La derechista Keiko Fujimori y el ultraconservador Rafael López Aliaga lideraban el martes el lento conteo al computarse el 75% de los sufragios.

Fujimori se mantenía primera con 16,88%, según el cómputo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero ese respaldo es insuficiente para asegurarle una victoria en primera vuelta para la que la ley exige el 50% más uno del total de los votos válidos.

López Aliaga, candidato del partido Renovación Popular y exalcalde de Lima, se ubicaba en segundo lugar con 12,81% de apoyo tras una campaña marcada por la alta dispersión del voto.

En un cercano tercer lugar estaba Jorge Nieto Montesinos con 11,87% y con chances matemáticas de ingresar a la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

La lentitud en el conteo, aunque mayor al promedio de los países de la región, también caracterizó a los últimos comicios presidenciales de Perú en 2021, cuando el 100% se alcanzó cinco días después de la votación.

El Tribunal Electoral ordenó el domingo continuar el lunes la votación para 52.561 personas que no habían podido sufragar porque las boletas no llegaron a una decena de colegios en Lima. El lunes también hubo votaciones en Orlando y Paterson, Estados Unidos.

Esta es la cuarta vez que busca la presidencia la candidata de Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Durante la campaña la dirigente política prometió combatir la delincuencia con las Fuerzas Armadas y construir nuevas cárceles.

Perú celebró los comicios en medio de una crisis política que ha provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década y un incremento de la delincuencia que los ciudadanos identifican como su mayor preocupación.

En el último quinquenio las denuncias por extorsión —un delito que ha provocado protestas y paralizaciones frecuentes del transporte público— se han quintuplicado, mientras los asesinatos se han duplicado, de acuerdo con datos oficiales.

Los peruanos también votaron para escoger a 130 diputados y 60 senadores de un Congreso bicameral en el que el Senado tiene amplios poderes.

FUENTE: AP

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