Conforme El Niño se intensifica en Perú, el gobierno ha incrementado sus medidas para enfrentarlo. A inicios de noviembre, Perú también declaró en emergencia por 60 días más del 70% de su territorio para que el gobierno central apoye a regiones cuya capacidad de respuesta fue “sobrepasada” ante el peligro de lluvias o sequías.

La resolución del Ministerio de Energía y Minas, publicada en la gaceta oficial El Peruano, advierte un “alto riesgo estructural y sistémico” para el suministro nacional porque diversas instalaciones de hidrocarburos, así como las vías por donde van las cisternas con el combustible, están expuestas a lluvias, aludes o protestas.

Una interrupción podría restringir el transporte, comprometer servicios públicos, paralizar actividades económicas e “incrementar la presión inflacionaria”, según la resolución. La inflación de octubre subió a 0,57% y su tasa interanual llegó a 5,25%, el nivel más alto en poco más de tres años, según datos oficiales.

El 67% de la matriz energética peruana depende de hidrocarburos, incluidos petróleo, gas natural y combustibles derivados. Asimismo, en Perú “no se cuenta con capacidad instalada de producción de energía” suficiente para sustituirlos con otras fuentes, según la resolución del Ministerio de Energía y Minas.

La presidenta Keiko Fujimori indicó en octubre que en Perú habrá “un mega niño, un niño que nunca hemos visto, en las últimas décadas” y pidió conocer rutas para evacuar ante lluvias, aludes e inundaciones.

El martes, Fujimori dijo desde la ciudad china de Shenzhen —tras reunirse con el presidente chino Xi Jinping en una cita al margen de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés)— que China donará 22,5 millones de dólares. En agosto, Estados Unidos indicó que enviará un buque hospital frente a la costa de una de las zonas de Perú donde se prevé más daños.

El Niño está registrando temperaturas muy altas por el calentamiento anómalo del Pacífico lo que provocaría alteraciones en las pautas de precipitaciones, incrementando riesgos de sequías e inundaciones, advirtió la ONU en octubre.

Los meteorólogos y las autoridades locales advierten que el episodio de El Niño de 2026-2027 podría igualar o superar al de 1997-1998 o incluso al de 1982-1983.

FUENTE: AP