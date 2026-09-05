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Perú declara en emergencia cinco penales por alta peligrosidad y sobrepoblación carcelaria

LIMA (AP) — El gobierno de Perú declaró emergencia en cinco penales considerados de alta peligrosidad en todo el territorio “por perturbación a la paz y el orden público” y sobrepoblación, concediendo a la fuerza pública la competencia del control de los centros.

El decreto, que se dio a conocer el sábado con su publicación oficial en el medio estatal “El Peruano”, fue suscrito la víspera por la presidenta Keiko Fujimori. Señala que la emergencia regirá por 60 días y se aplicará en los centros carcelarios de Challapalca, Cochamarca, Trujillo Varones, Miguel Castro Castro y Ancón I, estos dos últimos en Lima.

La intervención se sustenta en un informe técnico que determina que esos penales concentran cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales y “presentan un escenario de alta peligrosidad, citó el decreto.

A ello se sumarían la sobrepoblación del 156% en el sistema penitenciario nacional, déficit de guardias penitenciarios y el reiterado hallazgo de objetos prohibidos como armas, celulares, pese a las requisas realizadas, añadió el informe.

Durante la vigencia de la emergencia, la policía con apoyo de las Fuerzas Armadas estará a cargo del control del orden interno de los penales y “del perímetro circundante”. También se restringirán los derechos de tránsito y libertad de reunión a quienes ingresen o transiten por la zona, según el decreto ejecutivo.

En 2025, el Ministerio de Economía calculó que el impacto de la inseguridad en la economía nacional equivale a 1,7% del Producto Interno Bruto, unos 5.000 millones de dólares anuales.

FUENTE: AP

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