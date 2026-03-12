Perú confirma 3 muertos y 5 desaparecidos tras fuertes lluvias en los Andes a causa del Niño Costero

Compartir en:









El jefe de la defensa civil Luis Vásquez indicó a la prensa que una mujer murió cuando la camioneta en la que transitaba cruzó un puente que se desplomó en ese momento en el distrito de Cátac, mientras que dos mujeres fallecieron en el distrito de Ayabaca, en dos eventos diferentes dentro del mismo pueblo.

En el primer suceso de Ayabaca las lluvias derrumbaron una casa de adobes matando a Gabriela Valle, de 29 años. El segundo evento ocurrió en una vía de terracería a la altura de una zona llamada la Peña Llorona, al pie de una montaña, que se desplomó sobre un minibús y lo arrastró en medio de una masa de barro y piedras a un abismo. Las autoridades han recuperado el cadáver de una anciana, a quien aún no identifican, mientras otros cinco pasajeros siguen desaparecidos.

La defensa civil confirmó además que otros eventos de días recientes han dejado tres desaparecidos. Dos personas no han sido vistas desde el viernes en el distrito de Ayna, tras el desborde del río Sankirhuato, mientras otra persona más no ha regresado a su domicilio en el distrito rural de Sitacocha.

Según las autoridades científicas locales el fenómeno El Niño Costero —el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico frente a Perú y Ecuador— empezó en febrero y se prolongaría al menos hasta noviembre.

Las autoridades informaron que 1.117 distritos de Perú, el 62% del total conformados por un universo de 1.892 distritos, han sido declarados en emergencia a causa de las fuertes precipitaciones. La razón es permitir desembolsos rápidos de dinero a autoridades locales y regionales para resguardar los puentes, caminos, servicios de agua y electricidad, así como proteger la vida y salud de los ciudadanos.

A inicios de 2023 las lluvias intensas provocadas por el ciclón Yaku dejaron en el Perú unos 99 muertos, 13 desaparecidos y 146.000 casas afectadas.

En 2017 el Niño Costero provocó 162 muertos, 500 heridos y 19 desaparecidos, según datos de la defensa civil. Alrededor de 1,7 millones de personas fueron impactadas y 17% de ese total lo perdió todo. FUENTE: AP