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Perú anuncia que jugará eliminatorias mundialistas 2030 en los Andes y Lima

LIMA (AP) — Perú irá a las alturas de los Andes para poder clasificarse al próximo Mundial.

El brasileño Mano Menezes, el nuevo entrenador de la selección peruana, anunció que jugarán las próximas eliminatorias rumbo al torneo de 2030 en Lima y dos ciudades en los Andes, modificando así una tendencia histórica en la que siempre se enfrentó eliminatorias desde la capital del país.

Menezes, quien dirigió a la selección de Brasil hace 14 años y asumió el mando de la Blanquirrija en enero tras quedar penúltima en las eliminatorias para el Mundial 2026, habló sobre el plan la noche del lunes tras visitar Puno, una región andina fronteriza con Bolivia.

“Ya está confirmado vamos a jugar en Lima y también en la altura...tenemos cuatro estadios, los dos estadios de Lima” el Nacional y el Monumental, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco y vamos a escoger una cuarta sede en otra ciudad de altura", dijo Menezes a los periodistas.

El brasileño dijo que cambiar a una sede en altura dará “armas contra los adversarios”.

Antes, Perú no había jugado por las eliminatorias en ciudades de altura, una estrategia que sí ha sido empleada por Bolivia.

La estrategia de Menezes rompería con una tradición de enfrentar a selecciones sudamericanas desde estadios en la capital peruana cercanos al Pacífico, como el estadio Nacional, ubicado a 135 metros de altitud y el estadio Monumental, del popular equipo Universitario, a 250 metros de altitud.

El brasileño incluyó en su lista de sedes locales al estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, asentado a 3.402 metros sobre el nivel del mar. Cusco es una ciudad que recibe cada año a miles de turistas internacionales que vienen a conocer Machu Picchu, la famosa ciudadela de piedra de la cultura inca.

El lunes, Menezes estuvo en Puno, donde visitó el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, ubicado a 3.817 metros de altitud, pegado al Titicaca, el lago mítico de la cultura inca. También recorrió el estadio Guillermo Briceño, de la ciudad de Juliaca, a 3.825 metros de altitud.

Pero el estadio Daniel Alcides Carrión, que con 4.378 metros es el que tiene la mayor altitud en el país, no fue mencionado por el estratega brasileño. Este recinto deportivo se ubica en la región andina de Pasco, una ciudad de la cual se ha extraído minerales por siglos y pertenece al equipo Unión Minas.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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