Personal de salud en Congo amenaza con huelga durante brote de ébola que rebasa las 500 muertes

Un trabajador sanitario se encuentra en el Centro Médico Evangélico de Bunia, en el este de la República Democrática del Congo, el viernes 3 de julio de 2026, lugar donde está previsto que se lleven a cabo ensayos clínicos sobre el ébola. (Foto AP/Dirole Lotsima Dieudonne) AP

El brote ha registrado 1.561 casos, incluidos 506 fallecimientos, desde que fue declarado el 15 de mayo, y la propagación sigue superando la respuesta, indicó el Ministerio de Salud de Congo en su actualización más reciente el domingo por la noche.

Personal sanitario de primera línea desplegado en la provincia de Ituri, el epicentro del brote, emitió un aviso de 24 horas el domingo y amenazó con iniciar una huelga si las autoridades no les pagan y no mejoran sus condiciones de trabajo.

Entre los trabajadores hay, en su mayoría, profesionales de la salud que han estado trabajando con poco descanso y enfrentan ataques de residentes enfurecidos y un escepticismo generalizado sobre el virus.

En el aviso al gobierno, cuya copia fue vista por The Associated Press, los trabajadores dentro y fuera de los hospitales señalaron que no han recibido prestaciones desde que comenzó el brote y que no cuentan con suministros adecuados para su labor.

También se quejaron de los bajos salarios, de la “arrogancia” de los equipos enviados desde la capital de la República Democrática del Congo, Kinsasa, y del uso “excesivo” de mano de obra de otras provincias sin priorizar a los trabajadores locales en Ituri, así como de la falta de equipo adecuado.

Las amenazas de huelga llegan apenas días después que comenzara la inscripción para ensayos clínicos, lo que ha generado preocupación en el epicentro sobre su posible impacto. Cualquier huelga también podría obstaculizar los esfuerzos para frenar la propagación del brote, que ahora está confirmado en tres provincias orientales, incluidas Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La falta de vacunas o tratamientos aprobados para el virus Bundibugyo, responsable del más reciente brote de ébola, ha complicado las labores de respuesta. El virus Zaire, más común y para el cual existe una vacuna, fue responsable de la mayoría de los 16 brotes anteriores de la enfermedad en Congo.

Las autoridades aún no han identificado al paciente cero del brote y todavía necesitan rastrear a posiblemente decenas de miles de personas que han tenido contacto con individuos infectados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que el primer mes de este brote de ébola ya es el peor registrado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP