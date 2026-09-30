Permanece detenido el venezolano baleado por un agente del ICE en Texas; está acusado de agresión

Esta imagen realizada a partir de imágenes de cámaras corporales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) muestra a un agente del ICE deteniendo al venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Austin, Texas. (Foto, ICE vía AP) AP

El juez Dustin Howell indicó que el caso contra Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, sí procedía después de que los fiscales mostraron imágenes de una cámara corporal de la interacción en la que Garcés presuntamente golpeó con el espejo del lado del conductor a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el encuentro en Austin.

Garcés está acusado de un cargo de agredir, resistirse y obstaculizar a un agente federal y enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable. Su caso ha provocado indignación generalizada en toda la capital de Texas y reavivó las críticas de los demócratas sobre la agresiva ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

Con una bala aún alojada en la espalda, Garcés compareció ante el tribunal en una silla de ruedas y sus abogados señalaron que todavía necesita atención médica urgente 10 días después de recibir el disparo. También llevaba un cabestrillo en el brazo y necesitó ayuda para colocarse unos auriculares para escuchar una traducción del proceso.

La defensa sostuvo que las imágenes de la cámara del encuentro no eran concluyentes, ya que no captaron por completo el momento en que Garcés intentó huir.

La defensa también indicó que el funcionario federal que investigó la detención no pudo confirmar si el agente del ICE realmente fue golpeado por el espejo del automóvil, ya que no entrevistó directamente al oficial, quien no llevaba una cámara corporal, según reportes.

Las imágenes presentadas el miércoles en el tribunal muestran a los agentes deteniendo a Garcés el 20 de septiembre en Austin, donde estaba haciendo entregas para DoorDash. El video muestra a Garcés entregando a los agentes su licencia de conducir por una rendija en la ventanilla y luego preguntando en español si podía estacionar su automóvil para que un familiar pudiera ir a recogerlo. El agente le pide varias veces a Garcés salir del automóvil, a lo que él pregunta si podía estacionar su vehículo para que un familiar pudiera ir a recogerlo. Tras un intercambio de palabras, Garcés se marcha de forma abrupta y a gran velocidad.

Los fiscales mostraron un video de cámaras de un negocio cercano de la persecución a alta velocidad que siguió por calles residenciales. Pero el tiroteo en sí no quedó captado en las imágenes compartidas en el tribunal.

El agente federal que le disparó a Garcés no llevaba una cámara corporal. El agente de inmigración que sí tenía una cámara conducía en un automóvil separado y apagó la cámara durante la persecución.

Garcés afirmó que fue impactado por una SUV de los agentes y dio un giro antes de que le dispararan. Sin embargo, los federales dijeron a los investigadores que Garcés intentó embestir a un agente con su automóvil al final de la persecución antes de que el agente -cuyo nombre no se reveló- disparara su arma.

Las acusaciones contra Garcés recuerdan afirmaciones previas hechas por agentes de inmigración tras otros tiroteos de alto perfil, en los que de manera similar se acusó a conductores de convertir sus vehículos en arma. En un puñado de casos, las acusaciones se han visto debilitadas o se han rectificado tras la divulgación de imágenes de cámaras corporales, lo que ha generado un renovado escrutinio sobre la dependencia del Departamento de Seguridad Nacional de detenciones vehiculares para ejecutar arrestos.

Garcés ingresó a Estados Unidos en 2024 utilizando CBP One, un programa iniciado bajo el presidente Joe Biden que permitía a los migrantes solicitar citas con autoridades de Estados Unidos para que se considerara su solicitud de asilo. El presidente Donald Trump puso fin al programa en su primer día de regreso al cargo.

Garcés era solicitante de asilo y tenía un permiso de trabajo válido, según su abogada. Ella indicó que un juez emitió una orden de deportación después de que el venezolano faltó a una audiencia en un tribunal de inmigración porque la notificación fue enviada a una dirección anterior.

Sus abogados han presentado una demanda para impedir su expulsión de Estados Unidos.

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Riddle informó desde Los Ángeles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP