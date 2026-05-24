Pep Guardiola contiene las lágrimas y se despide; fanáticos del Man City le piden 10 años más

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, aplaude a los fanáticos después de su último partido con el equipo de la Liga Premier tras el juego entere Manchester City y Aston Villa, el domingo 24 de mayo de 2026, en Manchester, Inglaterra. (AP Foto/Alastair Grant) AP

Su último partido terminó con una derrota 2-1 ante el Aston Villa en una jornada cargada de emoción, mientras se despedía de los aficionados a los que dio tanta alegría durante 10 años de dominio en el fútbol inglés.

“Nunca podría haber imaginado la cantidad de amor que he encontrado. Es un honor increíble, enorme, ser su entrenador, estar aquí 10 años”, afirmó Guardiola, de pie en el centro del campo en el Etihad Stadium y dirigiéndose al público.

Las lágrimas comenzaron mucho antes del pitido final: Guardiola se emocionó y se frotó los ojos mientras dos de sus servidores más leales, Bernardo Silva y John Stones, también se despedían y recibían pasillos de honor cuando fueron sustituidos en la segunda parte.

Luego le tocó a él recibir su propio pasillo de honor.

“El hombre que lo cambió todo”, dijo el locutor del estadio mientras Guardiola corría hacia el campo con pantalones caqui y una camiseta color crema, entre los vítores desbordados de los aficionados.

“¡10 años más!”, coreaban, lo que llevó a Guardiola a negar con la cabeza, desafiante.

Tras 17 grandes trofeos y un sinfín de récords, confirmó el viernes que no podía hacer más. Después de convertir al City en el equipo más dominante de su generación en la Liga Premier y en campeón de Europa por primera vez, señaló que había llegado el momento de ceder el mando.

“No lo voy a extrañar por un tiempo”, manifestó el domingo. “Lo siento profundamente... es la decisión correcta”.

El día de Guardiola

El exentrenador del Chelsea Enzo Maresca, que ganó el Mundial de Clubes el año pasado, es el favorito para asumir el cargo, con un anuncio posiblemente la próxima semana.

Guardiola no confirmó a su reemplazo, pero comentó que llamaría a su sucesor para ofrecerle consejos.

“Sé tú mismo... sé libre con tus ideas y trabaja mucho. Todo irá bien”, expresó.

Eso será para otro día. Este día era sobre Guardiola y la oportunidad para que los seguidores mostraran su agradecimiento.

“Para mí y para este club lo significa todo. Es absolutamente brillante lo que ha hecho por él”, declaró a The Associated Press el aficionado del City Fred Taylor, de 82 años. “No se me ocurre otro entrenador que haya hecho lo que él ha hecho en el periodo de 10 años que ha estado aquí”.

Guardiola se incorporó al City en el verano de 2016 y guió al equipo, propiedad de Abu Dabi, a seis títulos de la Liga Premier y a su primera corona de la Liga de Campeones en 2023.

“Eso es lo que siempre quisimos... nunca lo habíamos hecho”, sostuvo Taylor. “Probablemente fue el punto más alto de su etapa”.

La cosecha de trofeos de Guardiola incluyó esta temporada un doblete doméstico con la Copa de la Liga inglesa y la Copa FA. Condujo al City al triplete en 2023, al ganar la Premier League, la Liga de Campeones y la Copa FA, igualando la hazaña del Manchester United de más de 20 años antes, en 1999.

Primero en llegar a 100 puntos

Hubo otros hitos. El City se convirtió en el primer equipo en ganar cuatro ligas inglesas consecutivas y el primero en sumar 100 puntos en una sola temporada, en 2018. Al año siguiente, el City fue el primer equipo en lograr el triplete doméstico de liga, Copa FA y Copa de la Liga en la misma temporada.

Son zapatos grandes que llenar, pero Guardiola señaló que las expectativas sobre su sucesor deberían ser realistas.

“Los aficionados no olvidan que ganar el triplete, los dobletes, es excepcional”, indicó. “Es muy difícil, este negocio es muy complicado. Por eso, cuando vienes aquí y ganas un partido, aquí en el Etihad, disfrútalo. Celébralo”.

Más allá de los trofeos, Guardiola ha conectado con los aficionados del City, al decirles el domingo que lo abrazaran si alguna vez lo ven en el futuro, y añadir: “Lo voy a necesitar”.

“Es difícil de describir: es alguien a quien en realidad no conoces, pero sientes que sí lo conoces”, comentó el aficionado del City Richard Wilbourn. “Cuando escuché la noticia (de que se iba) me puse un poco emocional. Lo que ha hecho por el club ha sido absolutamente irreal, y es algo que nunca hemos visto en nuestra vida.

“Crecí desde mediados de mis 20 hasta mediados de mis 30 (y él ha sido) una parte enorme de mi vida”.

El City ha honrado a Guardiola al poner su nombre a la recién desarrollada grada norte. También asumirá un papel como embajador global.

“Me entristece que se vaya, pero creo que se va en el momento adecuado”, dijo Taylor. “Lo ha hecho todo y no puede ir más lejos en este club, pero creo que ha sido brillante y le deseo lo mejor”.

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FUENTE: AP