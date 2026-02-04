americateve

Pemex reduce su deuda a 84.500 millones de dólares, el nivel más bajo en 11 años

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La empresa petrolera estatal mexicana anunció el miércoles que logró el año pasado una reducción 13,4% en su pesada deuda que cerró en unos 84.500 millones de dólares, la posición más baja en los últimos 11 años.

Así lo informó el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez, al presentar los alcances del plan estratégico 2025-2035 y la estrategia de capitalización y financiamiento de la petrolera estatal, que es considerada una de las más endeudadas del mundo.

Por años Pemex ha enfrentado una complicada situación financiera que ha golpeado los ingresos petroleros de México, que por décadas fueron fundamentales para el país y llegaron a representar cerca del 40% del presupuesto de egresos del gobierno federal.

La caída de la producción —que ronda actualmente 1,6 millones de barriles diarios—, y las limitadas finanzas de Pemex hicieron que los aportes petroleros al presupuesto federal se ubicaran por debajo de 15%.

Según una de las gráficas presentadas por Rodríguez en la conferencia presidencial matutina, Pemex concluyó 2025 con una deuda financiera estimada de 84.500 millones de dólares, muy por debajo de la reportada en 2024 que fue de 97.600 millones de dólares.

Al explicar los alcances del plan de saneamiento de las finanzas, el directivo aseguró que entre 2018 y 2025 la petrolera redujo sus deudas en 20% y se cancelaron obligaciones pendientes con los proveedores por 390.000 millones de pesos (unos 23.000 millones de dólares).

La reducción de la pesada deuda de la petrolera tiene que ver con los apoyos que otorgó el año pasado la Secretaría de Hacienda a Pemex que alcanzaron cerca de 22.647 millones de dólares para la recompra de deuda y la emisión de notas precapitalizadas.

En noviembre del 2024, al inicio de su sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan de “austeridad" para reducir los gastos de Pemex en unos 2.500 millones de dólares mediante el recorte de costos y la eliminación de empresas filiales. Asimismo, se definió un plan integral para producir menos combustolio —un combustible muy pesado y contaminante— y más gasolina, relanzar la industria petroquímica y rehabilitar infraestructuras para bajar costos.

Pese a la mejora en los balances de Pemex, aún no está claro si el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cesará los apoyos a la petrolera el próximo año, tal como se comprometió en agosto pasado.

Además del fortalecimiento de sus finanzas, Pemex tiene entre sus prioridades la consolidación del procesamiento de crudos ­— que ronda 1,5 millones de barriles diarios —, y el avance de los proyectos de exploración y producción para cumplir la meta de 1,8 millones de barriles diarios, afirmó Rodríguez.

En ese sentido, el directivo informó que para avanzar en esos objetivos Pemex realizará este año inversiones por 425.000 millones de pesos (unos 25.000 millones de dólares) que representarán un aumento de 34% en comparación con el año pasado.

FUENTE: AP

