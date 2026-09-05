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Peloteros de Cardenales y Rockies se inclinan gorra tras desplante de umpire ante novato dominicano

DENVER (AP) — Los jugadores de San Luis y Colorado se colocaron sus gorras inclinadas la noche del sábado en una aparente protesta contra el umpire Doug Eddings, quien un día antes reprendió al lanzador novato de los Cardenales Hancel Rincón.

El dominicano Hancel Rincón, de los Cardenales de San Luis, hace un lanzamiento en el duelo ante los Rockies de Colorado, el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/David Zalubowski)
El dominicano Hancel Rincón, de los Cardenales de San Luis, hace un lanzamiento en el duelo ante los Rockies de Colorado, el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/David Zalubowski) AP

Airado, Eddings exigió que el dominicano Rincón se enderezara la gorra. Su desplante provocó una discusión con el mánager de San Luis, Oliver Marmol, que derivó en la expulsión del también dominicano.

La mayoría de los jugadores de los Cardenales usaron la gorra inclinada durante el calentamiento previo al juego, y muchos continuaron llevándola ladeada en el dugout durante el partido. Algunos incluso inclinaron sus cascos de bateo para celebrar que se embasaron. Al menos algunos jugadores de Colorado también usaron la gorra de lado antes del juego.

Rincón, de 24 años, debutó en las Grandes Ligas como relevista en la sexta entrada la noche del viernes y llevaba la gorra con la visera apuntando hacia la izquierda. Enderezó la gorra a instancias de Eddings y logró que Hunter Goodman elevara para out, antes de que TJ Rumfield conectara un triple y anotara con un lanzamiento descontrolado.

Luego, Cole Carrigg pegó un jonrón dentro del parque.

Rincón permitió otro sencillo antes de ser reemplazado por Justin Bruihl. Mármol salió entonces del dugout para encarar a Eddings y fue expulsado durante la entrada de cinco carreras de Colorado.

“Tuve un problema con Doug. Sólo con Doug. Se tomó la atribución de decirle a nuestro lanzador novato que el chico ‘no va a usar su gorra así en mi campo’. Tienes a Dontrelle Willis, CC Sabathia, Pedro Strop — un montón de tipos que la han usado mucho más inclinada", declaró Mármol a la prensa después del juego. "Tengo un problema con eso. Eso es simplemente una jugarreta de alguien hambriento de poder, en mi opinión”.

Eddings comentó a los reporteros después del partido que confrontó a Rincón luego de que un bateador de Colorado se quejó. Goodman era el único bateador que había enfrentado a Rincon en el momento de la advertencia, y el receptor dijo a MLB.com el sábado que no se quejó con Eddings.

Eddings y Rincón hablaron brevemente en el terreno la noche del sábado. Eddings pareció disculparse.

San Luis remontó para ganar 7-6 el viernes después del jonrón de tres carreras del panameño Ivan Herrera en la novena entrada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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