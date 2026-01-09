Pelicans rompen racha de nueve derrotas al vencer 128-107 a Wizards

Compartir en:









Trey Murphy III (25), de los Pelicans de Nueva Orleans, intenta una clavada durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA frente a los Wizards de Washington, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/John McDonnell) AP

Kyshawn George y Tristan Vukcevic consiguieron 15 unidades cada uno para los Wizards, que no contaron con el recién adquirido guardia Trae Young debido a problemas en el cuádriceps y la rodilla.

Queen, el destacado novato de Nueva Orleans, estuvo magnífico en su regreso al área de D.C. La exestrella de Maryland logró 14 tantos, 16 rebotes y 12 asistencias para el segundo triple-doble de su joven carrera. Los totales de rebotes y asistencias fueron los más altos de la temporada para él.

Young estuvo en la banca con el equipo y recibió una cálida ovación del público cuando fue presentado durante una pausa en el primer cuarto. El intercambio que lo envió de los Hawks a los Wizards se finalizó el viernes.

Los Pelicans también hicieron ese viaje, habiendo perdido en Atlanta el miércoles por la noche antes de vencer a los Wizards.

Nueva Orleans lideró 60-50 al medio tiempo y extendió su ventaja a 21 en el tercer cuarto. Washington se acercó a diez en el cuarto, pero una racha de 21-5 por parte de los Pelicans volvió a convertirlo en una paliza.

Jeremiah Fears anotó 21 puntos para Nueva Orleans, que tuvo un 53% de acierto en tiros de campo y superó a los Wizards 68-46 en la pintura.

Washington tuvo siete jugadores con cifras de doble dígito. Alex Sarr anotó 14 puntos, pero solo un rebote. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP