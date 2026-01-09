americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Pelicans rompen racha de nueve derrotas al vencer 128-107 a Wizards

WASHINGTON (AP) — Los Pelicans de Nueva Orleans rompieron una racha de nueve derrotas con un triunfo por 128-107 sobre los Wizards de Washington, con 35 puntos de Trey Murphy III, 31 de Zion Williamson y un triple doble de Derik Queen el viernes por la noche.

Trey Murphy III (25), de los Pelicans de Nueva Orleans, intenta una clavada durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA frente a los Wizards de Washington, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/John McDonnell)
Trey Murphy III (25), de los Pelicans de Nueva Orleans, intenta una clavada durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA frente a los Wizards de Washington, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/John McDonnell) AP

Kyshawn George y Tristan Vukcevic consiguieron 15 unidades cada uno para los Wizards, que no contaron con el recién adquirido guardia Trae Young debido a problemas en el cuádriceps y la rodilla.

Queen, el destacado novato de Nueva Orleans, estuvo magnífico en su regreso al área de D.C. La exestrella de Maryland logró 14 tantos, 16 rebotes y 12 asistencias para el segundo triple-doble de su joven carrera. Los totales de rebotes y asistencias fueron los más altos de la temporada para él.

Young estuvo en la banca con el equipo y recibió una cálida ovación del público cuando fue presentado durante una pausa en el primer cuarto. El intercambio que lo envió de los Hawks a los Wizards se finalizó el viernes.

Los Pelicans también hicieron ese viaje, habiendo perdido en Atlanta el miércoles por la noche antes de vencer a los Wizards.

Nueva Orleans lideró 60-50 al medio tiempo y extendió su ventaja a 21 en el tercer cuarto. Washington se acercó a diez en el cuarto, pero una racha de 21-5 por parte de los Pelicans volvió a convertirlo en una paliza.

Jeremiah Fears anotó 21 puntos para Nueva Orleans, que tuvo un 53% de acierto en tiros de campo y superó a los Wizards 68-46 en la pintura.

Washington tuvo siete jugadores con cifras de doble dígito. Alex Sarr anotó 14 puntos, pero solo un rebote.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)

Fuerzas de EEUU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe, afirma Ejército

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Destacados del día

Colapso o cambio: Marco Rubio lanza una advertencia directa al régimen cubano

"Colapso o cambio": Marco Rubio lanza una advertencia directa al régimen cubano

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Trump afirma que Cuba cuelga de un hilo y sugiere que el régimen está cerca de caer

Trump afirma que Cuba "cuelga de un hilo" y sugiere que el régimen está "cerca" de caer

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter