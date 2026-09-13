Payton Tolle abre con una entrada inmaculada y Boston vence 4-1 a Kansas City

Compartir en:









Payton Tolle, lanzador de los Medias Rojas de Boston, reacciona luego de retirar la sexta entrada con dos corredores en base durante el juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Reales de Kansas City, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Boston. (AP Foto/Mark Stockwell) AP

Tolle es el primer lanzador de Boston en tirar una entrada inmaculada (tres ponches con nueve lanzamientos) para comenzar un juego desde que el miembro del Salón de la Fama dominicano Pedro Martínez lo hizo el 18 de mayo de 2002.

Caleb Durbin conectó un jonrón solitario y Trevor Story añadió un sencillo de dos carreras que rompió el juego para los Medias Rojas, que se llevaron los dos últimos encuentros de la serie de tres partidos.

Carter Jensen impulsó la carrera de los Reales con un sencillo como bateador emergente. Kansas City buscaba su primera victoria de serie en Boston desde 2017.

En la séptima, Anthony bateó un sencillo hacia el jardín contrario ante el relevista Connor Thomas después de que Craig Kimbrel (1-5) otorgara bases por bolas a los dos primeros bateadores.

Garrett Whitlock (7-1) se acreditó la victoria. El cubano Aroldis Chapman consiguió los últimos tres outs para su salvamento número 34 y el 401 de su carrera.

Tolle, un zurdo de 23 años que lanza fuerte, ponchó a Nick Loftin con strike cantado y luego retiró a Bobby Witt Jr. y a Jac Caglianone con ponches tirándole en la primera.

Trabajó seis entradas en blanco, ponchó a siete y permitió cuatro sencillos. Noah Cameron permitió una carrera en seis sólidas entradas. ___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP