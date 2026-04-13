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Paul Skenes y Brandon Lowe lideran paliza 16-5 de Piratas ante Nacionales

PITTSBURGH (AP) — Paul Skenes permitió un hit en seis sólidas entradas y Brandon Lowe conectó un jonrón por tercera vez en dos juegos, impulsando cinco carreras, y los Piratas de Pittsburgh arrollaron el lunes 16-5 a los Nacionales de Washington para abrir una serie de cuatro juegos.

El pitcher de los Piratas de Pittsburgh Paul Skenes lanza en la primera entrada ante los Nacionales de Washington el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar)
El pitcher de los Piratas de Pittsburgh Paul Skenes lanza en la primera entrada ante los Nacionales de Washington el lunes 13 de abril del 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Skenes (3-1) ponchó a seis y dio una base por bolas, lanzando una cifra máxima de su carrera de 32 cambios entre sus 88 lanzamientos, además de mejorar a 7-1 en sus últimos 11 aperturas en casa. La única carrera que permitió llegó con un jonrón de CJ Abrams en la primera entrada.

Lowe se fue de 5-3 con un sencillo de dos carreras en la segunda y su sexto jonrón —un batazo de tres carreras en la sexta de 10 carreras de los Pirates—. El domingo conectó un grand slam y un cuadrangular solitario en la derrota 7-6 de los Cachorros en Wrigley Field.

Lowe se convirtió en el primer jugador de los Piratas en remolcar al menos cinco carreras en juegos consecutivos desde que las carreras impulsadas se convirtieron en una estadística oficial en 1920.

El dominicano Oneil Cruz se embasó cuatro veces seguidas por Pittsburgh y se fue de 3-2 para extender su racha de hits a un máximo en su carrera de 12 juegos. Tuvo tres carreras impulsadas y anotó tres veces.

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FUENTE: AP

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