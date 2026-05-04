Paul Seixas correrá el Tour de Francia, a sus 19 años y con un país mirando

El francés Paul Seixas tras quedar segundo en la clásica de ciclismo Lieja-Bastoña-Lieja, el domingo 26 de abril de 2026, en Lieja, Bélgica. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) AP

El francés de 19 años, considerado ampliamente como un futuro grande y la mejor esperanza de Francia para ganar el Tour de Francia, anunció su participación en la carrera en un video difundido por su equipo CMA CGM Decathlon.

La precocidad de Seixas es poco común. Ha mostrado una forma impresionante esta temporada, al terminar segundo detrás de Tadej Pogačar, cuatro veces ganador del Tour, en la Strade Bianche y en la Lieja-Bastoña-Lieja. También se convirtió en el campeón más joven de la Flecha Valona.

“Es un sueño de infancia, algo que he imaginado muchas veces, y ahora está muy cerca de hacerse realidad. Solo tengo 19 años, pero como ya he dicho, la edad no es ni una barrera ni una excusa”, dijo Seixas, un corredor versátil con excelentes aptitudes para la escalada y la contrarreloj.

Han pasado casi 41 años desde que un francés ganó por última vez el Tour de Francia, cuando Bernard Hinault conquistó el último de sus cinco títulos en 1985. Pauline Ferrand-Prévôt ganó el Tour femenino en su primer intento el año pasado.

En las últimas cuatro décadas, Francia ha producido corredores talentosos como Thibaut Pinot, Romain Bardet, Warren Barguil o Julian Alaphilippe. Todos alimentaron esperanzas, pero al final se quedaron cortos, a menudo frente a rivales respaldados por equipos más fuertes y con mayor financiación.

Precocidad notable

Eso podría cambiar tras el anuncio de Seixas. Cuenta con un equipo sólido en Decathlon, una empresa global de artículos deportivos. También se ha asociado con CMA CGM, una de las mayores compañías navieras del mundo, para invertir en un equipo francés con ambiciones de ganar el Tour. El equipo indicó el año pasado que su objetivo es ganar el Tour de Francia en los próximos cinco años.

“Necesitábamos tomarnos el tiempo para analizar cuidadosamente todos los datos y también hablar con Paul y con quienes lo rodean", señaló Dominique Serieys, director general del equipo. "Ha tenido un inicio de temporada notable y ya está entre los mejores corredores del mundo. Y los mejores están llamados a tomar la salida en la carrera más grande del calendario: el Tour de Francia.

"Con gran humildad y con mentalidad de aprendizaje, Paul comenzará en Barcelona con auténticas ambiciones de lograr el mejor resultado posible en la clasificación general”, agregó.

Esta temporada, Seixas también se convirtió en el ganador más joven de una carrera por etapas del WorldTour en la Vuelta al País Vasco. Seixas participará en su primer Tour con menos edad que Pogačar, que tenía 21 años cuando apareció por primera vez en la carrera de tres semanas y luego la ganó. Hinault también era mayor: tomó la salida por primera vez con 23.

“Mis resultados desde el inicio de la temporada me han dado mucha confianza; me siento listo y tendré objetivos ambiciosos", declaró Seixas. "No es mi mentalidad ni mi visión del ciclismo presentarme al Tour de Francia con el único objetivo de descubrirlo. Apuntaré a la mejor clasificación general posible”.

Si toma la salida del Tour, Seixas tendrá 19 años, 9 meses y 10 días, lo que lo convertiría en el participante más joven en casi 90 años. Aún más joven fue el también francés Adrien Cento, que partió desde París en el Tour de 1937 con 19 años, 3 meses y 26 días, informó el diario L'Equipe. El organizador del Tour, Amaury Sport Organisation, es una filial del Grupo Amaury, un grupo de medios y deportes propietario de L’Equipe.

Como parte de su preparación para el Tour, Seixas también competirá en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes en junio. Después del Tour, planea correr en Canadá antes de los campeonatos mundiales y del Giro de Lombardía.

El Tour de Francia comienza el 4 de julio en Barcelona, España. El recorrido es exigente e incluye dos finales de etapa en el Alpe d’Huez y un regreso al pintoresco distrito parisino de Montmartre en la etapa final. Con 3.333 kilómetros (2.071 millas), el Tour visitará las cinco cordilleras de Francia —los Pirineos, el Macizo Central, el Jura, los Vosgos y los Alpes—, con ocho etapas de montaña, incluidas cinco llegadas en alto.

Pogačar, el mejor corredor de su generación, podría convertirse en apenas el quinto ciclista en ganar cinco veces la carrera más prestigiosa del deporte, después del belga Eddy Merckx, el español Miguel Induráin y los franceses Jacques Anquetil e Hinault.

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FUENTE: AP