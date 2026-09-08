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Patriots convierten a Christian González en el esquinero mejor pagado, confirman fuentes de AP

Christian González aceptó firmar un contrato de cuatro años y 135 millones de dólares con los Patriots de Nueva Inglaterra que lo convierte en el esquinero mejor pagado en la historia de la NFL, le comentaron el martes a The Associated Press dos personas con conocimiento del acuerdo.

Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado el contrato. Una de ellas indicó que González recibirá 102 millones de dólares garantizados.

Con este acuerdo, González superó el monto que Devon Witherspoon recibió el mes pasado de los Seahawks de Seattle. Witherspoon firmó un contrato de cuatro años por 132 millones de dólares, de los cuales 101 millones son garantizados.

Los Patriots y los Seahawks se enfrentan en una revancha del Super Bowl para inaugurar el miércoles la temporada de la NFL.

Elegido en la primera ronda por Bill Belichick en 2023, González fue All-Pro del segundo equipo de AP en 2024 y fue seleccionado al Pro Bowl en 2025.

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FUENTE: AP

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