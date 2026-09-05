Patinadora rusa Kamila Valieva pierde estatus neutral, dice una fuente de AP

ARCHIVO - La patinadora artística rusa Kamila Valieva compite en el Campeonato de Saltos de Rusia en Moscú, el 31 de enero de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov, Archivo) AP

El último giro en la carrera de Valieva llega más de cuatro años después de que las disputas por su prueba antidopaje positiva eclipsaran los Juegos Olímpicos de Beijing 2022.

La persona indicó que a Valieva se le concedió inicialmente el estatus neutral en virtud de una nueva norma de la Unión Internacional de Patinaje (ISU, por sus siglas en inglés) para esta temporada, que establece que los patinadores de Rusia y Bielorrusia “se presumen elegibles a menos que entren dentro de los criterios de descalificación”.

Ese estatus fue retirado posteriormente a Valieva por preocupaciones sobre un posible incumplimiento de los criterios que impiden conceder el estatus neutral a patinadores que hayan apoyado previamente la guerra de Rusia en Ucrania, señaló la persona.

La persona añadió que el estatus también fue retirado al patinador ruso Mark Kondratiuk, quien fue compañero de equipo de Valieva en los Juegos Olímpicos de 2022.

La ISU debe pronunciarse sobre las apelaciones de ambos atletas a mediados de la próxima semana y, si la decisión se mantiene sin cambios, los deportistas podrían apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, agregó la persona.

La fuente no quiso ser identificada porque los detalles de este tipo de casos no suelen hacerse públicos.

La revocación del estatus de Valieva fue informada primero por medios de comunicación rusos. Valieva no ha hecho comentarios sobre su estatus.

La ISU había prohibido en 2022 la participación de patinadores de Rusia y de su aliado Bielorrusia tras la invasión rusa de Ucrania.

Permitió que un número limitado regresara para los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina y para un evento clasificatorio la temporada pasada. Dos patinadores artísticos rusos, Adeliia Petrosian y Petr Gumennik, compitieron en los Juegos Olímpicos, pero ninguno ganó una medalla.

Para esta temporada, la ISU no ha limitado el número de plazas para atletas neutrales y ha introducido la presunción de que son elegibles a menos que se determine que no lo son.

Las normas de la ISU señalan que se puede rechazar a patinadores si están al servicio de fuerzas militares o de seguridad, si han participado previamente en operaciones militares contra Ucrania o si desde 2022 han “apoyado activa y públicamente esa guerra”.

Con 15 años entonces, Valieva estuvo en el centro de una batalla legal durante los Juegos de Beijing 2022 cuando una muestra que entregó dos meses antes dio positivo por la sustancia prohibida trimetazidina.

La revelación se produjo después de que Valieva ganara el oro por equipos junto con otros patinadores rusos. Más tarde fue descalificada de esa prueba, lo que elevó a Estados Unidos al oro. Valieva era candidata al oro en la competencia femenina, pero terminó cuarta y fue criticada a pie de pista por su entrenadora, Eteri Tutberidze.

Valieva finalmente cumplió una sanción que expiró en diciembre de 2025 y desde entonces ha competido en eventos en Rusia.

Posteriormente se cambiaron las reglas para elevar la edad mínima de los patinadores a 17 años, a tiempo para los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina a principios de este año.

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FUENTE: AP