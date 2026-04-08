Pastor británico acusado de homicidio involuntario luego que hombre muere ahogado durante bautismo

Cheryl Bartley, de 48 años, enfrenta un cargo de homicidio involuntario por negligencia grave por la muerte de Robert Smith el 8 de octubre de 2023 en Birmingham, informaron los fiscales.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
LONDRES (AP) — Un pastor británico fue acusado de homicidio involuntario por negligencia grave el miércoles por el ahogamiento de un hombre de 61 años durante una ceremonia de bautismo en el patio trasero de una vivienda.
Cheryl Bartley, de 48 años, enfrenta un cargo de homicidio involuntario por negligencia grave por la muerte de Robert Smith el 8 de octubre de 2023 en Birmingham, informaron los fiscales.
La ceremonia de Life Changing Ministries se realizaba en una piscina infantil y se transmitía en vivo por Facebook.
Bartley debe comparecer el 14 de mayo ante el Tribunal de Magistrados de Birmingham.
___________________________________
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter