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Pasquantino y Pérez conectan jonrones y Reales ganan 6-1 a Azulejos, que salen de zona de playoffs

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Vinnie Pasquantino y Salvador Pérez conectaron jonrones, y los Reales de Kansas City vencieron 6-1 a los Azulejos de Toronto el domingo para evitar una barrida de tres juegos.

Toronto (72-72) cayó a un juego de Cleveland por el último comodín de la Liga Americana. Los Guardianes superaron 3-2 a Detroit en 10 entradas.

Randy Dobnak (3-3) permitió una carrera en seis entradas para llevarse la victoria. Ponchó a tres y no dio bases por bolas. Tres de los cuatro imparables que concedió llegaron en su última entrada.

El abridor de los Azulejos, Spencer Arrighetti (7-9), permitió seis carreras y cinco hits en 4 2/3 entradas. Otorgó tres boletos y ponchó a tres.

Kansas City se adelantó 3-0 antes de que Arrighetti consiguiera un out. John Rave llegó a salvo con un sencillo dentro del cuadro, y luego Bobby Witt Jr. negoció un pasaporte. Pasquantino siguió con un cuadrangular de tres carreras.

Witt abrió la tercera entrada con un doble de línea que pegó en la barda del jardín izquierdo. Con un out, el venezolano Pérez conectó un batazo que rebotó en la parte superior de la cerca casi en el mismo lugar para un jonrón de dos carreras y una ventaja de 5-0.

Los Reales sumaron otra carrera en la quinta con un sencillo dentro del cuadro de Nick Loftin, después de una base por bolas y un bateador golpeado.

Toronto por fin le anotó a Dobnak en la sexta, cuando Josh Smith conectó su quinto jonrón, apenas por encima de la barda del jardín derecho, por dentro del poste de foul. ___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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