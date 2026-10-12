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Paso del huracán Simón por el Pacífico mexicano deja lluvias, inundaciones y una persona fallecida

PUERTO VALLARTA, México (AP) — El huracán Simón se mantenía el lunes frente a las costas del Pacífico de México como una tormenta de categoría 3 ocasionando intensas lluvias, inundaciones y deslaves que afectaron a diversas comunidades y dejaron al menos una persona fallecida en el estado sureño de Guerrero.

El centro del huracán se desplazaba paralelo a las costas mexicanas y se localizaba a 90 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, en el estado occidental de Jalisco, ocasionando fuertes lluvias y vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora (110 millas por hora), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami (NHC según sus siglas en inglés). Se anticipa que permanezca como un peligroso huracán.

Las bandas nubosas de Simón están ocasionando inundaciones y deslaves a lo largo de la costa del Pacífico mexicano impactando en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

Las autoridades mexicanas informaron el lunes sobre la muerte de una mujer de 71 años por la caída de un muro en la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero.

Ante el avance del huracán hacia el norte del país, específicamente en dirección hacia las costas de la ciudad portuaria de Mazatlán, en Sinaloa, las autoridades iniciaron operaciones preventivas, indicó el lunes la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, en la conferencia presidencial matutina.

El cese de las lluvias en la ciudad turística de Puerto Vallarta, en Jalisco, llevó a sus habitantes a retomar el lunes progresivamente las actividades normales, aunque las escuelas y el aeropuerto permanecían cerrados.

Las autoridades de Jalisco suspendieron las clases desde el pasado viernes hasta el lunes en 22 municipios costeros, mientras pedían al sector turístico que garantizara que tanto trabajadores como visitantes estuvieran plenamente alojados en refugios o zonas seguras.

A pesar de los riesgos que plantea Simón, los turistas seguían llegando a Puerto Vallarta.

Ricardo Ramírez y Brenda Villarreal, quienes nunca antes habían experimentado un huracán, salieron a buscar comida por el malecón y se encontraron con policías pidiendo a la gente que se resguardara. Ramírez dijo que no estaban preparados en absoluto para esta situación.

“El malecón está cerrado. Sean responsables. ¡Entiendan!”, dijo la policía a los transeúntes a través de un altavoz.

Ramírez indicó que él y Villarreal tenían planeada su vacación de cuatro días desde el año pasado y viajaron desde Guadalajara, la capital de Jalisco.

“No sabemos todavía el tamaño del peligro”, reconoció Villarreal. “Apenas estamos viendo”.

Los impactos de Rachel

En tanto la tormenta tropical Rachel ocasionó graves afectaciones en el estado mexicano de Baja California, donde las fuertes lluvias generaron desbordamientos de ríos, inundaciones y deslaves que dejaron incomunicadas a varias comunidades.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, dijo el lunes en la conferencia presidencial que la mayor afectación se concentró en la ciudad costera de Ensenada y en la comunidad de San Felipe, donde falleció una niña y otras diez personas permanecen desaparecidas.

Unos 14.000 miembros de las fuerzas federales y estatales permanecen desplegados en Baja California para atender a la población, precisó la gobernadora.

FUENTE: AP

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