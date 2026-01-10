americateve

Pase de TD de Stafford a Parkinson da victoria a Rams 34-31 sobre los Panthers

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Matthew Stafford lanzó un pase de touchdown de 19 yardas a Colby Parkinson con 38 segundos restantes para llevar a los Rams de Los Ángeles a una dramática victoria de 34-31 el sábado sobre los Panthers de Carolina en la ronda de comodines en el juego inaugural de los playoffs de la NFL.

Puka Nacua (12), receptor abierto de los Rams de Los Ángeles, es tackleado por Christian Rozeboom (56), linebacker de los Panthers de Carolina, durante la primera mitad de un juego de playoffs de comodines de la NFL, el sábado 10 de enero de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Photo/Rusty Jones)
Puka Nacua (12), receptor abierto de los Rams de Los Ángeles, es tackleado por Christian Rozeboom (56), linebacker de los Panthers de Carolina, durante la primera mitad de un juego de playoffs de comodines de la NFL, el sábado 10 de enero de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Photo/Rusty Jones) AP

Stafford completó 24 de 42 pases para 304 yardas con tres pases de touchdown y una intercepción, mientras que Puka Nacua tuvo diez recepciones para 111 yardas y dos touchdowns en total, ya que los Rams (13-5), que eran favoritos por diez 1/2 puntos, avanzaron a los playoffs divisionales.

Bryce Young lanzó para 264 yardas y un touchdown y corrió para otra anotación para Carolina (8-10), que terminó la temporada perdiendo cuatro de sus últimos cinco juegos. Jalen Coker tuvo máximos de carrera con nueve recepciones para 134 yardas con un touchdown y Chuba Hubbard corrió para 46 yardas y dos touchdowns.

Carolina redujo la ventaja a 17-14 al medio tiempo después de una carrera de touchdown de uno yarda de Hubbard y una escapada de 16 yardas de Young, la segunda carrera de touchdown más larga de su carrera.

Los Rams tuvieron la oportunidad de aumentar la ventaja, pero Nacua dejó caer un potencial tercer touchdown en un pase por la banda derecha de Stafford justo antes del medio tiempo.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

