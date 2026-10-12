Partidos de oposición de India marchan hacia Corte Suprema en protesta sobre listas electorales

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Personal de seguridad con equipo antimotines llega para escoltar a trabajadores del partido opositor Congreso, que se reúnen en una marcha hacia la Corte Suprema para exigir la renuncia del jefe electoral del país, Gyanesh Kumar, en Nueva Delhi, India, el lunes 12 de octubre de 2026. (AP Foto/Manish Swarup) AP

Legisladores opositores y sus simpatizantes intentaron presentar una petición al presidente del tribunal supremo en la que exigían la renuncia del comisionado jefe electoral, Gyanesh Kumar.

Las protestas encabezadas por el movimiento juvenil Cucaracha se han intensificado desde que las autoridades electorales comenzaron la revisión el año pasado, eliminando a más de 130 millones de votantes de las listas. Los críticos sostienen que el proceso tiene motivaciones políticas y corre el riesgo de privar del derecho al voto a electores habilitados. El Partido Bharatiya Janata de Modi y la Comisión Electoral niegan las acusaciones de manipulación y afirman que la medida es necesaria para eliminar nombres duplicados y no elegibles.

Antes de la marcha, las autoridades cerraron seis estaciones de metro en la capital y advirtieron sobre interrupciones del tráfico.

El líder opositor Rahul Gandhi, del partido Congreso, describió las crecientes protestas como una lucha para defender la Constitución.

“No vamos a retroceder”, afirmó Gandhi a reporteros en Nueva Delhi.

La policía detuvo a miles de manifestantes en Nueva Delhi durante el fin de semana, incluidos dirigentes del movimiento Cucaracha. Protestas anteriores encabezadas por el grupo obligaron a dimitir al ministro de Educación de Modi en julio.

Modi no ha comentado públicamente las protestas, pero dirigentes de su partido las han desestimado, y algunos han calificado a los activistas de “anarquistas”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP