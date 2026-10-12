americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Partidos de oposición de India marchan hacia Corte Suprema en protesta sobre listas electorales

NUEVA DELHI (AP) — Los partidos de oposición de India marcharon el lunes hacia la Corte Suprema del país para protestar por una revisión de los padrones electorales que, según afirman, favorece al partido del primer ministro, Narendra Modi, después de que la policía detuviera a miles de activistas durante el fin de semana en una amplia campaña.

Personal de seguridad con equipo antimotines llega para escoltar a trabajadores del partido opositor Congreso, que se reúnen en una marcha hacia la Corte Suprema para exigir la renuncia del jefe electoral del país, Gyanesh Kumar, en Nueva Delhi, India, el lunes 12 de octubre de 2026. (AP Foto/Manish Swarup)
Personal de seguridad con equipo antimotines llega para escoltar a trabajadores del partido opositor Congreso, que se reúnen en una marcha hacia la Corte Suprema para exigir la renuncia del jefe electoral del país, Gyanesh Kumar, en Nueva Delhi, India, el lunes 12 de octubre de 2026. (AP Foto/Manish Swarup) AP

Legisladores opositores y sus simpatizantes intentaron presentar una petición al presidente del tribunal supremo en la que exigían la renuncia del comisionado jefe electoral, Gyanesh Kumar.

Las protestas encabezadas por el movimiento juvenil Cucaracha se han intensificado desde que las autoridades electorales comenzaron la revisión el año pasado, eliminando a más de 130 millones de votantes de las listas. Los críticos sostienen que el proceso tiene motivaciones políticas y corre el riesgo de privar del derecho al voto a electores habilitados. El Partido Bharatiya Janata de Modi y la Comisión Electoral niegan las acusaciones de manipulación y afirman que la medida es necesaria para eliminar nombres duplicados y no elegibles.

Antes de la marcha, las autoridades cerraron seis estaciones de metro en la capital y advirtieron sobre interrupciones del tráfico.

El líder opositor Rahul Gandhi, del partido Congreso, describió las crecientes protestas como una lucha para defender la Constitución.

“No vamos a retroceder”, afirmó Gandhi a reporteros en Nueva Delhi.

La policía detuvo a miles de manifestantes en Nueva Delhi durante el fin de semana, incluidos dirigentes del movimiento Cucaracha. Protestas anteriores encabezadas por el grupo obligaron a dimitir al ministro de Educación de Modi en julio.

Modi no ha comentado públicamente las protestas, pero dirigentes de su partido las han desestimado, y algunos han calificado a los activistas de “anarquistas”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP)

"Luché por mi vida": Piloto indio, aclamado como héroe, recuerda el ataque en la cabina de FlyDubai

Destacados del día

¡NUEVO GOLPE A LOS I-220A! Gobierno de Trump vuelve a pedir que cierren demanda de 992 cubanos en Miami

¡NUEVO GOLPE A LOS I-220A! Gobierno de Trump vuelve a pedir que cierren demanda de 992 cubanos en Miami

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026 en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

🚨🇺🇸🇺🇦 ¡TRUMP PIDE UN NUEVO PRESIDENTE PARA UCRANIA! DURO ENFRENTAMIENTO CON ZELENSKI TRAS ACUERDO CON PUTIN

¡ESCÁNDALO EN CUBA! Modernizan con PANELES SOLARES la isla privada de Fidel Castro en plena crisis eléctrica

¡ESCÁNDALO EN CUBA! Modernizan con PANELES SOLARES la isla privada de Fidel Castro en plena crisis eléctrica

NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter