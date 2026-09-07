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Partidos de la Liga de Campeones rendirán homenaje a víctimas de inundaciones en Nepal

NYON, Suiza (AP) — El fútbol europeo hará una pausa antes de los 18 partidos de la Liga de Campeones de esta semana para honrar a las víctimas de las inundaciones repentinas y los deslizamientos de tierra en Nepal.

Unos residentes cruzan sobre el río Trishuli mediante una tirolesa recién instalada tras las repentinas inundaciones en Devighat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto AP/Niranjan Shrestha)
Unos residentes cruzan sobre el río Trishuli mediante una tirolesa recién instalada tras las repentinas inundaciones en Devighat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto AP/Niranjan Shrestha) AP

“Se guardará un minuto de silencio y se desplegará una pancarta como señal de solidaridad y apoyo antes de todos los partidos de la Liga de Campeones de la UEFA”, dijo el organismo rector del fútbol europeo el lunes en un comunicado.

“Les deseamos fuerza y resiliencia mientras continúan recuperándose de esta tragedia y sus consecuencias”, manifestó el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin.

La UEFA ya ha rendido homenaje anteriormente a víctimas de desastres naturales fuera de Europa, incluido en septiembre de 2023 tras un terremoto en Marruecos y las inundaciones en Libia.

La Liga de Campeones comienza el martes con seis partidos, entre ellos el Real Madrid recibiendo al Inter de Milán, y continúa con seis más cada uno el miércoles y el jueves.

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FUENTE: AP

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