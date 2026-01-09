americateve

Partido de la Bundesliga entre St. Pauli y Leipzig suspendido por fuerte nevada

HAMBURGO, Alemania (AP) — El partido de Leipzig contra St. Pauli en la Bundesliga alemana el sábado fue suspendido debido a fuertes nevadas. Otros partidos están en duda.

Una cuadrilla de obreros de Hamburgo remueve la nieve de una estación de autobús, el viernes 9 de enero de 2026. (Christian Charisius/dpa vía AP)
Una cuadrilla de obreros de Hamburgo remueve la nieve de una estación de autobús, el viernes 9 de enero de 2026. (Christian Charisius/dpa vía AP)

St. Pauli, con sede en Hamburgo en el norte de Alemania, dijo que había "hecho todo lo posible para garantizar que el partido pudiera celebrarse de manera segura", pero eso no fue posible.

A pesar de los esfuerzos durante varios días para despejar la nieve, las dificultades para retirarla del techo del estadio fueron una preocupación particular, señaló St. Pauli.

El club agregó que se le aconsejó que cancelar el partido podría aliviar la carga sobre los servicios de emergencia, la red de transporte y el sistema de salud.

La nieve cayó el viernes en el norte y este de Alemania y se esperaba más durante la noche. Los viajes en tren de larga distancia en gran parte del norte fueron suspendidos y los viajes por carretera se vieron interrumpidos.

"La liga anunciará una nueva fecha para el partido en breve", dijo la liga. Leipzig marcha cuarto en la Bundesliga de 18 equipos y St. Pauli se ubica 16to.

Otros partidos de primera división programados para el sábado en áreas afectadas por fuertes nevadas son el encuentro de Werder Bremen contra Hoffenheim y el de Union Berlin contra Mainz.

El Bremen pidió a los aficionados que lleguen temprano y que eviten viajar en auto si es posible. Los aficionados del Union se han ofrecido como voluntarios para remover nieve y hielo alrededor del estadio de su equipo en la capital alemana esta semana.

Es la primera ronda de partidos desde el receso de invierno de la Bundesliga. La Bundesliga femenina permanece en receso de invierno hasta el 23 de enero.

Un partido de baloncesto masculino programado para el sábado en Hamburgo fue cancelado después de que el estadio fue cerrado debido a preocupaciones sobre la nieve en el techo, dijo la liga alemana.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

